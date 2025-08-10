قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاح يهدر.. كريستال بالاس يتوّج بدرع المجتمع بعد الفوز على ليفربول
التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين كهرباء الإسماعيلية والجونة
رئيس الأعلى للإعلام يوجه بعقد ورشة لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي
رئيس الوزراء يتابع توفير المنتجات البترولية وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب
أمين الفتوى: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث
سعر الدولار مساء اليوم 10-8-2025
8 أحياء.. الحكومة تحصر الأراضي غير المستغلة على الكورنيش للبدء في استثمارها
وفقا للقانون .. كل ماتريد معرفته عن ضوابط الرعاية النفسية والاجتماعية للمسنين
رئيس غرفة مطروح: مصر تسير بخطى ثابتة نحو الاقتصاد الأخضر
رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي
الإيجار القديم 2025 .. ماذا بعد انتهاء مهلة الـ 7 سنوات
مصر منارة العلم.. الشيخ مهاجري زيان يشارك في مؤتمر دار الإفتاء الدولي ممثلا عن سويسرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم 10-8-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

تراجعت اسعار الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الأحد الموافق 10-8-2025، على مستوي البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

تطورات الدولار اليوم

مع اغلاق تعاملات اليوم الأحد، فقد سعر الدولار 5 قروش جديدة من قيمته منذ نهاية الأسبوع الماضي.

قوة الجنيه

مع تراجع سعر الدولار أمام العملة المحلية يرتفع سعر الجنيه المصري للأسبوع الثاني على التوالي ليكسر انخفاض الدولار حاجز الـ30 قرشا على الأقل.

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.43 جنيه للشراء و 48.56 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 48.43 جنيه للشراء و 48.56 جنيه للبيع.

أقل سعر 

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.4 جنيه للشراء و 48.5 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.43 جنيه للشراء و 48.56 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

سعر الدولار

وبلغ سعر الدولار مقالب الجنيه نحو 48.44 جنيه للشراء و 48.54 جنيه للبيع في بنوك " المصري الخليجي، التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي".

متوسط سعر الدولار في البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار في معظم البنوك نحو  48.45 جنيه للشراء و 48.55 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، العقاري المصري العربي، أبوظبي التجاري، قطر الوطني QNB، HSBC، كريدي أجريكول، المصرف المتحد،ميد بنك، قناة السويس، الأهلي الكويتي، البركة"

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.46 جنيه للشراء و 48.56 جنيه للبيع في بنوك " القاهرة، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، الاسكندرية، الأهلي المصري، العربي الافريقي الدولي".

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.48 جنيه للشراء و 48.58 جنيه للبيع في بنوك " الزراعي  المصري، مصر، سايب".

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع في بنكي المصري لتنمية الصادرات، نكست.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع في بنك بيت التمويل الكويتي.

أقل سعر دولار اليوم أعلي سعر دولار اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنك المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بداية من 15 أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئة

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

نعمة أم إبراهيم

فيديوهات خادشة| قرار عاجل بشأن التيك توكر نعمة أم إبراهيم

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي

جانب من الاجتماع

بشرى سارة من وزير التعليم بشأن نظام البكالوريا المصرية

تنسيق الجامعات 2025

تحذير مفاجئ لــ تنسيق المرحلة الثانية 2025 قبل غلق تسجيل الرغبات

بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية

بعد القبض عليه.. من هو مونلي صديق سوزي الأردنية؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. قفزة جديدة وهذا ثمن عيار 21 بالمصنعية

بالصور

أرقام قياسية.. حسين الجسمي يوجه رسالة لجمهوره بعد حفله في الساحل الشمالي

حسين الجسمي
حسين الجسمي
حسين الجسمي

هل تصل الحرارة 50 درجة؟.. الأرصاد تحذر من موجة ساخنة جداً

درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم

ماحدش هيصدق .. صور صادمة لـ نعمة أم إبراهيم

ام ابراهيم
ام ابراهيم
ام ابراهيم

هل ماتت "جيسيكا رادكليف" بهجوم حوت أوركا؟ إليك الحقيقة كاملة

حوت الاوركا جيسيكا
حوت الاوركا جيسيكا
حوت الاوركا جيسيكا

فيديو

جومانا نستون

بسبب الفيديوهات الإباحية .. القبض على البلوجر جومانا نستون

فادي تاتو

القبض على البلوجر فادي تاتو بسبب رسومات خادشة للحياء

بحيرة طبريا

نهاية العالم أم مجرد ظاهرة.. حقيقة تغير لون مياه بحيرة طبريا

طفل سوبر ماركت المهندسين

جريمة المهندسين.. والد صغير السوبر ماركت: دفنته بإيدي.. ومش هتنازل عن القصاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي الفائق.. طموح أو وهم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

المزيد