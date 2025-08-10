سعر الدولار مساء اليوم 10-8-2025

تراجعت اسعار الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الأحد الموافق 10-8-2025، على مستوي البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

تطورات الدولار اليوم

مع اغلاق تعاملات اليوم الأحد، فقد سعر الدولار 5 قروش جديدة من قيمته منذ نهاية الأسبوع الماضي.

قوة الجنيه

مع تراجع سعر الدولار أمام العملة المحلية يرتفع سعر الجنيه المصري للأسبوع الثاني على التوالي ليكسر انخفاض الدولار حاجز الـ30 قرشا على الأقل.

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.43 جنيه للشراء و 48.56 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 48.43 جنيه للشراء و 48.56 جنيه للبيع.

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.4 جنيه للشراء و 48.5 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.43 جنيه للشراء و 48.56 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

وبلغ سعر الدولار مقالب الجنيه نحو 48.44 جنيه للشراء و 48.54 جنيه للبيع في بنوك " المصري الخليجي، التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي".

متوسط سعر الدولار في البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار في معظم البنوك نحو 48.45 جنيه للشراء و 48.55 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، العقاري المصري العربي، أبوظبي التجاري، قطر الوطني QNB، HSBC، كريدي أجريكول، المصرف المتحد،ميد بنك، قناة السويس، الأهلي الكويتي، البركة"

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.46 جنيه للشراء و 48.56 جنيه للبيع في بنوك " القاهرة، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، الاسكندرية، الأهلي المصري، العربي الافريقي الدولي".

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.48 جنيه للشراء و 48.58 جنيه للبيع في بنوك " الزراعي المصري، مصر، سايب".

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع في بنكي المصري لتنمية الصادرات، نكست.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع في بنك بيت التمويل الكويتي.