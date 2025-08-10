قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اجتماع وزاري للتوسع في استخدام المخلفات الزراعية لإنتاج غاز حيوي وسماد عضوي
بعد توجيهات وزير العمل| 10 آلاف جنيه غرامة مخالفة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية
47 شهيدا جراء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة
وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة
وزارة الزراعة تعلن التشغيل التجريبي للمتحف الزراعي مجانا للجمهور
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد
الأرصاد: موجة شديدة الحرارة حتي هذا الموعد.. والذروة يوم الأربعاء
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار في البنوك
البلوجر لوليتا تواجه تهمة محتوى مناف للآداب في النيابة العامة
دع الشعب يقرر.. سموتريتش يهدد نتنياهو بشأن الذهاب إلى الانتخابات
وظائف خالية بمجال البترول 2025
نجم الزمالك السابق: أرفض الإساءة لحسام حسن لاعب فيوتشر من بعض جماهير الأهلي
اقتصاد

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار في البنوك

الدولار
آية الجارحي

أسعار الدولار اليوم الأحد 10-8-2025، مقابل الجنيه، استقرت في جميع البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ضمن نشرته الخدمية .

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 48.52جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي  48.52جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان  48.52جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية  48.52جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في بنك الشركة المصرفية  48.52جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية  48.51جنيه للشراء و 48.61 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري  48.50جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول   48.50جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في بنك البركة  48.50جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع .

سعر صرف الدولار 

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي   48.50جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي   48.50جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في ميد بنك  48.50جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر   48.50جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل  48.50جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني   48.50جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع .

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس   48.50جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد   48.50جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في اتش اس بي سي   48.50جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع .

سعر الدولار أمام الجنيه 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المتحد   48.50جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي   48.50جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في  البنك العربي الافريقي   48.50جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الأول  48.50جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني   48.48جنيه للشراء و 4858 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في بنك نكست   48.42جنيه للشراء و 48.52 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة   48.39جنيه للشراء و 48.49 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في بنك تنمية الصادرات   48.37جنيه للشراء و 48.47 جنيه للبيع .

الدولار الجنيه أسعار الدولار اليوم سعر صرف الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه سعر الدولار مصر

