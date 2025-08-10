رسميا الآن.. سعر صرف الدولار في البنوك

الأحد 10/أغسطس/2025 - 09:46 ص 8/10/2025 9:46:54 AM

أسعار الدولار اليوم الأحد 10-8-2025، مقابل الجنيه، استقرت في جميع البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ضمن نشرته الخدمية .

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 48.52جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي 48.52جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان 48.52جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية 48.52جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في بنك الشركة المصرفية 48.52جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 48.51جنيه للشراء و 48.61 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في ميد بنك 48.50جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 48.50جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول 48.50جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في بنك البركة 48.50جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع .

سعر صرف الدولار

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي 48.50جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 48.50جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في ميد بنك 48.50جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سعر الدولار اليوم في بنك مصر 48.50جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل 48.50جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني 48.50جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع .

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 48.50جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 48.50جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في اتش اس بي سي 48.50جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع .

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المتحد 48.50جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي 48.50جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الافريقي 48.50جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الأول 48.50جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني 48.48جنيه للشراء و 4858 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في بنك نكست 48.42جنيه للشراء و 48.52 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة 48.39جنيه للشراء و 48.49 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في بنك تنمية الصادرات 48.37جنيه للشراء و 48.47 جنيه للبيع .