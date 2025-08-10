انخفاض معدل التضخم 0.6% لشهر يوليو 2025

انخفض معدل التضخم الشهري 0.6 % عن شهر يونيو 2025.، وفقا لما اعلنته الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستـــهلكين لإجمـــالي الجمـــهورية (256.5) نقطة لشهر يوليو 2025.

أسباب تراجع معدل التضخم

ترجع أهم أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-4.9%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-11.0%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-7.0%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (-0.5%) .

ارتفاع أسعار الحبوب والخبز

هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.4%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.2%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.2%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.1%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.2%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.8%)، مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (5.3%)، مجموعة الدخان بنسبة (7.8%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (0.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.3%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.2%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.7%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.6%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.6%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (1.2%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.1%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.2%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.3%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.5%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.6%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.5%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.5%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.2%).

معدل التضـخم السنوي

سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (13.1%) لشهر يوليو 2025 مقابل (14.4%) لشهر يونيو 2025.

أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر يوليو 2025 مقارنة بشهـر يونيو 2025):

سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره (-3.1%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-4.9%)،

انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-11.0%)، انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-7.0%).

وهذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.2%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (7.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (5.3%)، مجموعة الدخان بنسبة (7.8%).

سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (0.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.3%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (0.3%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (0.7%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.2%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (0.2%).

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (1.1%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.7%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%).

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (0.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.6%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.6%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (1.2%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.6%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.1%).

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.2%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.3%) .

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.6%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (0.6%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.5%).

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.5%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.2%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (0.2%).

هذا بالرغم من إنخفاض أسعار مجموعة امتعة شخصية بنسبة (-0.5%) .

ثانياً: التغير السنوي (شهر يوليو 2025 مقارنة بشهر يوليو 2024):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (3.0%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (11.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (4.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (4.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (44.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (3.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (6.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (17.5%).

هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.3%)، انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-15.4%) .

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (23.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (23.9%)، مجموعة الدخان بنسبة (23.3%).

سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (14.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (12.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (15.2%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (17.5%)، مجموعة الاحذية بنسبة (11.6%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (22.1%).

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (20.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (12.9%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (14.2%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (3.4%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (43.6%).

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (11.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (16.6%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (11.2%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (12.7%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (15.4%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (10.4%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (37.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (52.4%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (14.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (21.1%).

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (34.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (12.0%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (36.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (39.1%).

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (11.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (42.0%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (12.7%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.0%).

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (20.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (7.0%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (10.8%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (38.5%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (15.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (29.7%).

سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (10.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (12.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (12.2%) .

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (15.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (15.0%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (23.2%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (13.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (15.0%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (27.7%).



