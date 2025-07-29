قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل أرسل الزمالك عرضا لـشراء عبد القادر من الأهلي.. أحمد حسن يجيب
الأهلي يواجه انبي وديا اليوم بالتتش
100 يوم صحة: 19 مليونا و253 ألف خدمة طبية مجانية خلال 13 يوما
بالأسماء كاملة.. حركة تنقلات مباحث مديرية أمن القاهرة 2025
مصدر مقرب من اللاعب: إخلاء سبيل رمضان صبحي خلال ساعات
مدبولي: المؤسسة الدولية الإسلامية للتجارة شريكٍ مُهم في تمويل السلع الاستراتيجية لمصر
ألمانيا تدعو لتدريس الدين الإسلامي في جميع مدارسها
مصر وقطر والأردن والسعودية توحد المواقف في نيويورك لدعم غزة وتفعيل خطة إعادة الإعمار
الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم وسقوط أمطار
السنباطي: إعداد سياسات حماية الطفل لتطبيقها بالمنشآت المتعاملة مع الأطفال
انكسار موجة الطقس الحار.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن طقس الغد
أول رد من بن غفير وسموتريتش بعد صفعة هولندا الدبلوماسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس الإحصاء يُكرم النماذج المشرفة ويستعرض إنـجازات الجهاز

التعبئة العامة والاحصاء
التعبئة العامة والاحصاء
ٱية الجارحى

 عقد اللواء خيرت بركات، رئيس جهاز الإحصاء، اجتماعاً موسعًا في إطار اهتمام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بترسيخ بيئة عمل إيجابية قائمة على التقدير والتحفيز، مع العاملين بالجهاز يوم الاثنين الموافق 21/7/2025 لتكريم مجموعة من العاملين ممن قدّموا أداءً متميزًا خلال الفترة الماضية، وهو ما يعكس احترام الجهاز للجهد العلمى والمهنى ويعزز ثقافة التقدير داخل بيئة العمل، كما يعزز الانتماء المؤسسى ويشجع على الاستمرارية في الأداء المتميز .

  وقد شمل التكريم:

• المحالين للتقاعد، تقديرًا لمسيرتهم المهنية الحافلة بالعطاء والانضباط.

• الحاصلين على درجات علمية متقدمة، دعمًا لمسيرة التطوير الذاتي والمهني وبناء القدرات.

• عدد من الباحثين المتميزين في الأبحاث الميدانية مثل مسح القوى العاملة الدورة الأولى 2025 ـ بحث تنافسية المحافظات 2024 ـ مسح قياس الأعراف والمعايير الاجتماعية ( ختان الإناث 2024)، والذين أسهموا في تعزيز دقة وجودة مخرجات الجهاز الإحصائية.

وفي كلمته، أكد بركات أن العنصر البشري هو أساس النجاح والتطور داخل الجهاز.

واستعرض الدور الذى يقوم به الجهاز وما يقدمه من بيانات دقيقة وإحصاءات ، تعتمد عليها الدولة في التخطيط والتنمية كمحور ارتكاز لرسم السياسات وإعداد الخطط بما ينعكس على جهود التنمية ويعزز عملية صنع القرار، خصوصًا في الفترة الأخيرة مثل مسح صحة الأسرة المصرية، والذى يتم من خلاله تقييم البرامج التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان من أجل خفض معدلات النمو السكانى، إلى جانب مشروعات القوانين التي تم تصديق رئيس الجمهورية عليها خلال الفترة الأخيرة مثل قانون الرقم القومى الموحد للعقارات، حيث يتولى الجهاز بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية تحديد مكونات الرقم الموحد للعقار والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومى، وآليات تحديث القاعدة العقارية مثل البناء أو الهدم أو الدمج، وأيضًا قانون إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في خطوة مهمة نحو تحديث الإطار التشريعى المنظم للعملية الانتخابية بما يتماشى مع التغيرات الديموجرافية وفق أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز، بالإضافة إلى عرض آخر الإحصائيات حول عدد الوحدات السكنية والأسر الخاضعة لنظام الإيجار القديم على مستوى الجمهورية خلال مناقشات مجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديم.

وشدد على أن الجهاز يواصل المضي قدما نحو إصدار التقارير الدورية والتي تغطى جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار استراتيجية متكاملة لبناء قاعدة بيانات وطنية تدعم التخطيط والتنمية المستدامة والجمهورية الجديدة.

واستمرارًا لدور الجهاز في دعم الخدمة المجتمعية والتنمية البشرية وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم وبناء الإنسان المصري، تم استعراض الأنشطة التي نفذتها الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية في مجال الخدمات المجتمعية والمبادرات الرئاسية واختبارات قياس الأداء والجهود التسويقية داخل وخارج المركز .

كما شهد الاجتماع عرضًا تقديميًا يتضمن أهم الأنشطة المنفذة بالجهاز خلال شهر يونيو 2025 داخل وخارج الجمهورية وأهم الأحداث والفعاليات التي نظمها الجهاز خلال هذا الشهر.

وفى ختام اللقاء، استمع بركات للشكاوى والمقترحات من العاملين بالجهاز، كما توجه بالشكر لجميع العاملين على جميع الجهود المبذولة.

خيرت بركات للتعبئة العامة الإحصـاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.8% والهندسة 88.9%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

طب 92.3% الأسنان 91.1 %والهندسة 86.2%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

انقطاع الكهرباء بالحيزة

لحين تركيب دوائر جديدة.. انقطاع الكهرباء عن الجيزة مستمر لليوم الرابع

حسن شحاتة

أول تعليق من كريم حسن شحاتة بعد قرار الرئيس السيسي تجاه والده

وزير الكهرباء في موقع العطل

مصدر يكشف موعد عودة الكهرباء واستقرارها بالجيزة

موعد صرف معاشات أغسطس2025

موعد صرف معاشات شهر أغسطس2025

رمضان صبحي

القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة.. تعرف على السبب

رمضان صبحي

رمضان صبحي.. من نجم للملاعب إلى قفص الاتهام| تفاصيل

ترشيحاتنا

فضل الطاعة بقلب سليم

الإفتاء: القلب السليم أصدق من صورة الطاعة أو المعصية

أذكار الصباح

أذكار الصباح الواردة عن النبي.. اغتنم ثوابها ورددها الآن

الدكتور أسامة قابيل

أسامة قابيل: الابتلاء أول دليل على محبة الله لعبده

بالصور

تحميك من أمراض خطيرة.. تعرف على فوائد القهوة

فوائد القهوة
فوائد القهوة
فوائد القهوة

هذه الشاحنات لن تخضع لتحليل المخدرات ولا مخالفات النوم

الشاحنات ذاتية القيادة
الشاحنات ذاتية القيادة
الشاحنات ذاتية القيادة

انفجار غامض لـ سيارة تسلا سايبرتراك في ممر منزل

تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك

طريقة عمل البسطرمة في المنزل

طريقة عمل البسطرمة فى المنزل..
طريقة عمل البسطرمة فى المنزل..
طريقة عمل البسطرمة فى المنزل..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الاختيار

د. عصام عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج كلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. القوة الناعمة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

المزيد