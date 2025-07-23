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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الاحصاء : 13.5% ارتفاع في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر مايو 2025

ارشيفيه
ارشيفيه
آية الجارحي

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليـــوم الاربعاء الموافق 23 /7/ 2025 البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر مايو 2025.  
وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.
بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 132.17 خلال شهر مايو 2025 (أولـي) مقابل 116.50 خلال شهر أبريل 2025 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 13.5٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً: 
• بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لـصناعة المشـروبــات 613.43 خــــــلال شـــهــــر مايو 2025 مــقــــارنـــة بشـــهـــر أبريل 2025 حيــــث بلــــغ 435.31 بنســــبــــه ارتفاع قــدرهـــا 40.92 ٪ وذلك للاستعداد لبدأ موسم الصيف.

• بــلـــغ الــرقـــم القيــاســـي لصناعة منتجات التبغ 175.28 خــلال شــهـر مايو 2025 مقـارنة بشهـر أبريل 2025 حيـث بـلـغ 129.81 بنــسـبـــه ارتفاع قـدرهــــا 35.03 ٪ وذلك لزياده الطلب على المنتج.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:
• بلــــغ الــرقــــم القيـاســـي لصناعة المنتجات الغذائية 143.93 خــــلال شهــر مايو 2025 مقــارنة بشــهــر أبريل 2025 حيــث بلــــغ 144.44 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 0.35 ٪ وذلك لانخفاض انتاج بعض المنتجات الموسمية مثل السكر.

• بلغ الرقم القياسي لصناعة الفلزات القـاعدية (الحديد) 63.37 خـــلال شهــــر مايو 2025 مقــارنـة بشــهر أبريل 2025 حــيــث بــــلـــغ 64.93 بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 2.40 ٪ وذلك لانخفاض انتاج حديد التسليح .

• بلغ الرقم القياسي لصناعة الفلزات القـاعدية الحديد 63 الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية

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