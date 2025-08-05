الإحصاء: 634 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وفيتنام خلال عام 2024

يستقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الفيتنامي " لوونج كوونج " ، وحرصًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء على متابعة الزيارات والأنشطة الرسمية للرئيس وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفيتنام فقد كشفت بيانات الجهاز اليوم الثلاثاء الموافق 5/8/2025 عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وفيتنام إلى 634 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 606 مليـون دولار خلال عام 2023 .

حيث بلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لفيتنام 52 مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 53 مليون دولار خلال عام 2023 بينما بلغت حجم الواردات المصرية من فيتنام 582 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 553 مليون دولار خلال عام 2023 .

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى فيتنام خلال عام 2024

1. قطن وخيوط ومنسوجات بقيمة 13 مليون دولار.

2. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 8 مليون دولار .

3. فواكه واثمار بقيمة 4 مليون دولار .

4. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 4 مليون دولار .

5. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 3 مليون دولار .

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من فيتنام خلال عام 2024

1. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 228 مليون دولار .

2. بن وشاى وبهارات بقيمة 83 مليون دولار .

3. مطاط ومصنوعاته بقيمة 60 مليون دولار .

4. أسماك وقشريات ورخويات بقيمة 38 مليون دولار .

5. أحذية وأجزؤاها بقيمة 24 مليون دولار .

وقد بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في فيتنام 1.2 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 898 ألف دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الفيتنامييين العاملين بمصر 133 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 372 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023

وقد أظهرت بيانات جهاز الإحصاء عن وصول حجم الاستثمارات الفيتنامية في مصر 5.7 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 1.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 بينما بلغت حجم الاستثمارات المصرية في فيتنام 29.4 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 71.9 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .

وسجـــل عدد سكــان مصـــر 107.9 مليـــون نسمـــة خلال أغسطس 2025، بينمـــا سجــــل عــدد سكان فيتنام 101.7 مليون نسمة خلال نفس الفترة .

