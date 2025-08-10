هتقبض بالدولار.. أفضل 10 تخصصات جامعية للمستقبل

يبحث عدد كبير جدا من الطلاب وخاصة الحاصلين علي الشهادة الثانوية، عن التخصصات المطلوبة للوظائف بالمستقبل.

التخصصات المطلوبة للوظائف بالمستقبل

يعد اختيار التخصص الدراسي قرار مصيري وليس مجرد اختيار، في ظل البطالة المتزايدة بين الخريجين، أصبح من الضروري التفكير في ما يحتاجه السوق و التخصصات المطلوبة للوظائف بالمستقبل واكمال الدراسة بها بالاضفة الي انهاء كورسات المجال للوصول لاكبر خبره.

أهم المهارات التي يجب أن يمتلكها الطالب اليوم

التفكير التحليلي وحل المشكلات.

المرونة والتكيف مع التغيير.

القيادة والتواصل الاجتماعي.

حب التعلم مدى الحياة.

الفضول واكتشاف الجديد.

التخصصات المطلوبة للوظائف بالمستقبل

أفضل 10 تخصصات جامعية

1. المدير الإنساآلي

تنسيق العمل بين البشر والآلات لضمان تعاون فعال.

الراتب التقريبي: 140 ألف دولار سنويا.

2. هندسة البيانات الضخمة

تحليل كميات ضخمة من البيانات وتحويلها إلى رؤى تدعم اتخاذ القرار.

الراتب التقريبي: 151 ألف دولار سنويا.

3. مدرب ألعاب إلكترونية

تدريب الفرق واللاعبين على استراتيجيات الفوز في الرياضات الإلكترونية.

الراتب التقريبي: من 35.5 ألف إلى 100 ألف دولار سنويا.

4. مهندسو التكنولوجيا المالية (FinTech)

تطوير حلول مالية رقمية مثل أنظمة الدفع والعملات الرقمية.

الراتب التقريبي: 147 ألف دولار سنويا.

5. الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

برمجة أنظمة تتعلم من البيانات وتتخذ قرارات ذاتية.

الراتب التقريبي: بين 70 و111 ألف دولار سنويا.

6. السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

تصميم وتشغيل وصيانة المركبات الذكية والمستقلة.

الراتب التقريبي: من 50 إلى 140 ألف دولار سنويا، حسب التخصص والخبرة.

7. الطاقة المتجددة

تطوير حلول بيئية للطاقة باستخدام مصادر مثل الشمس والرياح.

الراتب التقريبي: 153 ألف دولار سنويا.

8. هندسة ديفوبس (DevOps)

دمج تطوير البرمجيات مع العمليات لتسليم أسرع وأكثر كفاءة.

الراتب التقريبي: 132 ألف دولار سنويا.

9. إنترنت الأشياء (IoT)

ربط الأجهزة الذكية ببعضها وتحليل بياناتها لخدمة قطاعات متعددة.

الراتب التقريبي: من 63 إلى 195 ألف دولار سنويا، حسب الدور والخبرة.

10. التمريض

تقديم الرعاية الصحية التقليدية والرقمية، مع تزايد أهمية دوره في الصحة العامة والرقمية.

الراتب التقريبي: يختلف حسب الدولة والخبرة.