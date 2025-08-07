القبض على صاحب مطبعة تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والأختام بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط صاحب مطبعة بالقاهرة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والأختام وترويجها مقابل مبالغ مالية.

القبض على صاحب مطبعة تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والاختام بالقاهرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة "له معلومات جنائية"، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام وترويجها على عملائه لتحقيق أرباح مالية .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (مجموعة من الأختام وأكلاشيه بأسماء جهات مختلفة – عدد كبير من المستندات والشهادات المزورة والمعدة للتزوير بأسماء جهات مختلفة - الأدوات المستخدمة فى إصطناع المحررات المزورة - 3 هواتف محمول - 2 فلاش ميمورى بفحصهم تبين إحتوائهما على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامى).. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام.