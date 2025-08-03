متحدث «التعليم العالي»: الجامعات المصرية تسجل رقمًا قياسيًا.. وتخصصات جديدة ترتبط بالعالم الرقمي وسوق العمل

أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات المصرية تسجل رقمًا قياسيًا لأول مرة، حيث إنه وصل عدد الجامعات إلى 128 جامعة في مختلف المسارات، موضحًا أنه بالنسبة للتنسيق الحكومي هناك 28 جامعة و527 كلية، والمسار الثاني يضم 32 جامعة أهلية ببرامج متنوعة في علوم الهندسة وعلوم الطب وتخصصات أخرى بينية تجمع بين أكثر من تخصص.

وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، على أن هناك تنوعًا في منظومة التعليم العالي، حيث إن هناك جامعات تكنولوجية وجامعات خاصة وأفرعًا لجامعات أجنبية، وهي مسارات مختلفة، بالإضافة إلى أن هناك 185 معهدًا عاليًا معتمدين من وزارة التعليم العالي.

وأشار إلى أنه على الطلاب مطالعة المواقع الإلكترونية لهذه الجامعات لاختيار برنامج يساعده بشكل كبير على الالتحاق بسوق العمل، موضحًا أن هناك وظائف أخرى تستحدث مرتبطة بالتحول الرقمي والعالم الرقمي، وهو ما كان سببًا في التوسع بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وتابع: «هذا التخصص مرتبط بعدد من التخصصات الأخرى، داعيًا الطلاب بمتابعة البرامج التي تعرضها الجامعات لكي تساعد على الالتحاق بسوق العمل».