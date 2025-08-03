متحدث "التعليم العالي": معظم الغائبين عن التنسيق من الشعبة الأدبية ويحق لهم التقديم بالمرحلة الثانية

أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدم تقدم 1755 طالبًا برغباتهم بتنسيق المرحلة الأولى هو أقل من الأعوام الماضية، وله عدد من التفسيرات بشأن عدم تقدمهم برغباتهم، منها أن بعض الطلاب حصلوا على منح في أكثر من جامعة، وبعض الطلاب يقدمون مباشرة لجامعات خاصة أو أهلية أو أفرع لجامعات أجنبية ولا يسجلون بمكتب التنسيق.

وشدد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، على أن معظم هذا العدد ممن لم يتقدموا برغباتهم هم من الشعبة الأدبية، موضحًا أنه يحق لهم الدخول والتقدم برغباتهم في المرحلة الثانية والتقديم على الكليات المتاحة بها، وفي مرحلة تقليل الاغتراب يمكن عمل تحويل غير المناظر للكلية التي يمكن دخولها.

وأوضح أنه بالنسبة للسنوات الماضية كانت الأعداد أكبر، مؤكدًا أن هذا الأمر طبيعي ويحدث بالسنوات الماضية.