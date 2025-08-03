مكتب التنسيق: كل من يسجل رغباته له مكان بالجامعات والمعاهد

كشف الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، تفاصيل جديدة عن انطلاق تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى مرت بدون مشاكل أو معوقات.

وتابع الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أن معامل الحاسبات كانت مفتوحة بجميع أنحاء الجمهورية، وبمجرد الانتهاء من تسجيل الرغبات أخرجنا النتيجة بالمؤتمر الصحفى.

وأكمل أن الحد الأدنى هذا العام للمرحلة الأولى أعلى من العام الماضى، وذلك بسبب الدرجات التكرارية، فكلما كانت المسافة كبيرة فى الدرجات كانت الدرجات التكرارية أقل.