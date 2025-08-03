فاروق جعفر: إدارات بعض الأندية تجعل اللاعبين يضعون مطالب مادية مبالغ فيها

قال فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن اللاعبين في الأندية أصبحوا يتحدثون بشكل مباشر عن الجانب المادي فقط، دون النظر أو الاعتبار لكونهم موجودين في نادٍ جماهيري كبير.

وأوضح فاروق جعفر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الماديات أصبحت الآن هي من يسوق الرياضة في مصر، مؤكدا أن إدارات بعض الأندية هي من تجعل بعض اللاعبين يضعون مطالب مادية مبالغ فيها.

وفي سياق آخر، أشار نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، إلى أن حسن شحاتة في وضع صحي جيد، متوجها بالشكر للرئيس السيسي، على اهتمامه بصحة حسن شحاتة.