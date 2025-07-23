فاروق جعفر يتحدث عن استعدادات الزمالك للموسم الجديد

تحدث فاروق جعفر عن استعدادات نادي الزمالك للموسم الجديد، مؤكدًا أن الفريق يمتلك عناصر مميزة في جميع المراكز، وأن المنافسة على بطولتي الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا ستكون على رأس أولويات الموسم.

وقال: "الاستقرار الفني والإداري سيؤتي ثماره قريبًا، ويجب منح اللاعبين الثقة الكاملة والدعم الجماهيري حتى يتمكنوا من تقديم أفضل ما لديهم داخل الملعب".

وأشاد جعفر بالصفقات الجديدة التي أبرمها النادي، مؤكدًا أنها ستضيف قوة كبيرة للفريق، لا سيما في ظل وجود عناصر الخبرة التي يمكن أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

كما نقل إشادة نجله سيف جعفر، لاعب وسط الفريق، بالقدرات التدريبية للمدير الفني البرتغالي فيريرا، مشيرًا إلى أن العمل الفني داخل الفريق يسير في الاتجاه الصحيح نحو موسم ناجح.