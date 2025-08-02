النائب صلاح حسب الله يوضح تخصصات مجلس الشيوخ

قال النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، إن البرلمان يتكون في معظم الدول من غرفتين، وقديما كان مجلس الشيوخ يسمى مجلس الشوري ومجلس النواب كان يسمى مجلس الشعب، ولكن مع الدستور تغيرت الأسماء.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن مجلس النواب يختص بالتشريع والرقابة على أداء الحكومة، بينما مجلس الشيوخ يختص بمراجعة التشريعات ومن ثم عرضها على مجلس النواب، متابعا: مجلس النواب يعود إلى رأي مجلس الشيوخ في الكثير من القوانين.

وأوضح أن تقارير مجلس الشيوخ كانت بالغة الأهمية، وتعبر عن رأي الدولة ورؤية الخبراء في مستقبل الدولة المصرية، وكيفية التعامل مع التغيرات التي يشهدها العالم، منوها بأن وزارة الخارجية بذلت مجهودا كبيرا من أجل تجهيز المقرات الانتخابية لتصويت المصريين بالخارج.

ولفت إلى أن المصريين بالخارج يقدمون نموذجا وطنيا محترم ويقدر، فهم يسعون دائما للمشاركة في الانتخابات، متابعا: المصريين في الخارج مشاركين بقوة في صناعة مستقبل بلادهم.