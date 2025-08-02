تجهيز مقار اللجان الانتخابية بأسوان استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ..شاهد

تواصل الأجهزة المختصة داخل محافظة أسوان جهودها المكثفة لتجهيز مقار اللجان الانتخابية لأداء المواطنين لأصواتهم فى إنتخابات مجلس الشيوخ.

وفى هذا الإطار أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بالوحدات المحلية بالإستمرار فى تجهيز مقار اللجان الإنتخابية لتهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم .

ويأتى ذلك إستكمالاً لتهيئة الأجواء أمام الناخبين لأداء حقهم الدستورى فى إنتخابات مجلس الشيوخ والمقرر إنطلاقها يومى 4 و 5 أغسطس الجارى.

مجلس الشيوخ

ووجه المحافظ بأهمية التنسيق الجيد والتعاون بين كافة الجهات المعنية بإعتبار ذلك مسئولية مشتركة لإنجاح سير العملية الإنتخابية والظهور بالشكل المشرف الذى يليق بزهرة الجنوب ، مع التأكيد على الحيادية الكاملة من جميع المرشحين دون أى تمييز أو تحيز لمرشح على آخر حيث يقتصر دور الأجهزة التنفيذية على تقديم الدعم اللوجستى باللجان الإنتخابية.

وفى هذا الصدد كلف محافظ أسوان بقيام اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ بالمرور على مقار اللجان الإنتخابية التى يصل عددها إلى 190 لجنة بمختلف المراكز والمدن لمتابعة التجهيزات الإدارية والفنية المطلوبة داخل وخارج اللجان ، وأيضاً بالإستراحات الملحقة باللجان .

وكلف المحافظ إلى ضرورة أن يتوازى مع ذلك تكثيف أعمال النظافة العامة ، ورفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى وغير ذلك من المهام والمسئوليات الأخرى .

فيما قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان غلق 2 مخزن لبيع وتخزين الأسماك المملحة الفاسدة لعدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى ، وأيضاً لعدم وجود تراخيص قانونية لها ، ووجود نقص شديد فى الإشتراطات الصحية ، مع وجود خطر داهم على الصحة العامة .

ووجه المحافظ إلى إحالة أصحاب هذه المخازن إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم ، ويتم بالتوازى تكثيف الجهود لضبط أى مخالفات مماثلة.

ويأتى ذلك فى ضوء سلسلة الضربات القوية والمتتالية التى يتم توجيهها لبعض ضعاف النفوس من أصحاب المصالح الشخصية وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطن الأسوانى ، وتوفير السلع الغذائية بالجودة العالية وطبقاً للمواصفات المطلوبة.