قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى مخزن بلاستيك بالخانكة ..صور
بفعل بيانات أمريكية| تحرك جديد في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21
عيار 21 يسجل مفاجأة.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن حالة الطقس
عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة تغلق شارع أيالون في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل
ياسمين الخطيب: سوزي ضحية أهلها والمجتمع رغم ما تقدمه من "قرف"
انتظام صرف معاشات شهر أغسطس 2025
إصابة الإعلامية داليا الخطيب في حادث سير بطريق العلمين وتهشم سيارتها
يورد منتجاته لمطاعم كبرى.. ضبط 2 طن منتجات دواجن فاسدة بمحل في الخانكة
روسيا تعلن إسقاط 93 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية
إخماد حريق في سطح أحد مباني نادي بلدية المحلة إثر ماس كهربائي
100 يوم صحة تقدم 27 مليون خدمة طبية في أقل من 3 أسابيع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تجهيز مقار اللجان الانتخابية بأسوان استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ..شاهد

مقار اللجان الانتخابية بأسوان
مقار اللجان الانتخابية بأسوان
محمد عبد الفتاح

تواصل الأجهزة المختصة داخل محافظة أسوان جهودها المكثفة لتجهيز مقار اللجان الانتخابية لأداء المواطنين لأصواتهم فى إنتخابات مجلس الشيوخ. 

وفى هذا الإطار أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بالوحدات المحلية بالإستمرار فى تجهيز مقار اللجان الإنتخابية لتهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم .

ويأتى ذلك إستكمالاً لتهيئة الأجواء أمام الناخبين لأداء حقهم الدستورى فى إنتخابات مجلس الشيوخ والمقرر إنطلاقها يومى 4 و 5 أغسطس الجارى. 

مجلس الشيوخ 

ووجه المحافظ بأهمية التنسيق الجيد والتعاون بين كافة الجهات المعنية بإعتبار ذلك مسئولية مشتركة لإنجاح سير العملية الإنتخابية والظهور بالشكل المشرف الذى يليق بزهرة الجنوب ، مع التأكيد على الحيادية الكاملة من جميع المرشحين دون أى تمييز أو تحيز لمرشح على آخر حيث يقتصر دور الأجهزة التنفيذية على تقديم الدعم اللوجستى باللجان الإنتخابية. 

وفى هذا الصدد كلف محافظ أسوان بقيام اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ بالمرور على مقار اللجان الإنتخابية التى يصل عددها إلى 190 لجنة بمختلف المراكز والمدن لمتابعة التجهيزات الإدارية والفنية المطلوبة داخل وخارج اللجان ، وأيضاً بالإستراحات الملحقة باللجان .

وكلف المحافظ إلى ضرورة أن يتوازى مع ذلك تكثيف أعمال النظافة العامة ، ورفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى وغير ذلك من المهام والمسئوليات الأخرى .

فيما قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان غلق 2 مخزن لبيع وتخزين الأسماك المملحة الفاسدة لعدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى ، وأيضاً لعدم وجود تراخيص قانونية لها ، ووجود نقص شديد فى الإشتراطات الصحية ، مع وجود خطر داهم على الصحة العامة .

ووجه المحافظ إلى إحالة أصحاب هذه المخازن إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم ، ويتم بالتوازى تكثيف الجهود لضبط أى مخالفات مماثلة. 

ويأتى ذلك فى ضوء سلسلة الضربات القوية والمتتالية التى يتم توجيهها لبعض ضعاف النفوس من أصحاب المصالح الشخصية وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطن الأسوانى ، وتوفير السلع الغذائية بالجودة العالية وطبقاً للمواصفات المطلوبة. 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم شيكا وأسرته

طبيب إبراهيم شيكا يخرج عن صمته: كنت أعتبره مثل ابني.. وهذه حقيقة سرقة الأعضاء

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025.. أماكن شاغرة في كليات القمة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

البنوك

مجانا بدءًا من اليوم.. البنوك تعلن مفاجأة لجميع المصريين

محمد شاكر

الباشا تلميذ.. لايف البلوجر محمد شاكر يثير الجدل بعد أنباء القبض عليه

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

متاح الآن | احصل علي نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. رابط مباشر

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

الدكتور عمرو المصرى

وزير التعليم العالى يكلف المصرى للقيام بأعمال رئيس جامعة مطروح

جانب من الحدث

أخبار الوادي الجديد: حصر الأصول الثابتة التابعة لصندوق الإسكان وطرحها بالمزاد.. وإطلاق مبادرة الطاقة الشمسية

انحسار المياه.

أخبار جنوب سيناء: عودة ظاهرة انحسار مياه البحر بالطور.. و«مستقبل وطن» يُهدي 7 مواطنين رحلة عمرة

بالصور

والد علياء قمرون: مش هجيب لها محامي ودي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام

والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"
والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"
والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"

بعد القبض عليه .. 6 معلومات لا تعرفها عن «شاكر محظور دلوقت»

بعد القبض عليه.. 6 معلومات لا تعرفها عن "شاكر محظور دلوقت"
بعد القبض عليه.. 6 معلومات لا تعرفها عن "شاكر محظور دلوقت"
بعد القبض عليه.. 6 معلومات لا تعرفها عن "شاكر محظور دلوقت"

ملابس البحر.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

مي عمر تستعرض رشاقتها بـ فستان قصير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

أصالة

مبقاش أنا.. أصالة تشعل حماس جمهورها الأردني بحفل مهرجان جرش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

اسماعيل الشيخ يكتب: صناعة المحتوى في زمن الفقاعة

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: انزل .. شارك

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

المزيد