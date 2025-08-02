رئيس الجالية المصرية بألمانيا: انتخابات الشيوخ استحقاق دستوري وواجب

قال علاء ثابت رئيس الجالية المصرية في ألمانيا، إن هناك تواصل مستمر مع السفارة المصرية في ألمانيا، متابعا: هناك 3 لجان للاقتراع في ألمانيا، وعلى كل مصري دعم بلاده.

واضاف خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن المصريين بالخارج حصلوا على الاستحقاق الانتخابي، ولذلك نسعى دائما لتوعية المصريين بضرورة المشاركة في الانتخابات واختيار ممثلي بلادهم.

ولفت إلى أننا نعمل على تعليم الأجيال القادمة أهمية الانتماء للدولة المصرية والمشاركة في الانتخابات، متابعا: نعمل على لم شمل الجاليات المصرية دائما.

وشدد على أن الجالية المصرية بالخارج وخاصة في أوروبا تلعب دورا مهما في توعية المواطنين بالتنمية التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى مجابهة الشائعات وتصحيح المفاهيم الخاطئة.