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المصريون في أذربيجان يدلون بأصواتهم في انتخابات "الشيوخ 2025" | صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المصريون في أذربيجان يدلون بأصواتهم في انتخابات "الشيوخ 2025" | صور

عملية تصويت المصريين المقيمين في أذربيجان
عملية تصويت المصريين المقيمين في أذربيجان
علي صالح

انطلقت صباح اليوم الجمعة عملية تصويت المصريين المقيمين في أذربيجان في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث أدلى أبناء الجالية المصرية بأصواتهم في المقرات الانتخابية التي حددتها السفارة المصرية في العاصمة باكو.

بدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت باكو (السابعة صباحًا بتوقيت القاهرة)، وسط تنظيم جيد وتعاون بين أفراد الجالية واللجان الانتخابية.

ويُذكر أن تصويت المصريين في الداخل سيُجرى يومي 4 و5 أغسطس، على أن تنتهي عمليات الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات يوم 12 أغسطس، وهو الموعد المحدد أيضًا لإعلان النتائج الرسمية للجولة الأولى.

وبحسب الجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، تبدأ فترة تقديم الطعون على قرارات اللجان العامة في اليوم ذاته ولمدة 48 ساعة، على أن يتم الفصل فيها أمام المحكمة الإدارية العليا خلال الفترة من 15 إلى 24 أغسطس.

تبدأ فترة الصمت الدعائي لجولة الإعادة يوم 24 أغسطس، تمهيدًا لإجراء جولة الإعادة في الخارج يومي 25 و26 أغسطس، وفي الداخل يومي 27 و28 من الشهر نفسه.

ومن المقرر إعلان النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر المقبل.

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