انطلاق النسخة التاسعة من المائدة المستديرة ثنك كوميرشال 8 سبتمبر

تنطلق في 8 سبتمبر المقبل فعاليات النسخة التاسعة من سلسلة المائدة المستديرة "ثنك كوميرشال"، لمناقشة أحدث التطورات في سوق العقارات المصري، وبحث سبل تعزيز دوره كقاطرة للاستثمار والتصدير.

وتقام الفعالية هذا العام تحت عنوان "صناعة العقار تقود الاستثمار والتصدير"، حيث تسلط الضوء على فرص التوسع العقاري في الأسواق الإقليمية والعالمية، وآليات استغلال المقرات الحكومية القديمة وتطوير منطقة وسط البلد، إلى جانب استعراض أدوات الاستثمار العقاري الحديثة مثل الصناديق العقارية والتمويل التشاركي.

كما تبحث المائدة المستديرة سبل توفير آليات تمويلية مبتكرة لتجاوز التحديات الاقتصادية، تشمل التيسيرات الحكومية، وخفض أسعار الفائدة، وتفعيل أدوات التمويل العقاري والاستثمار المؤسسي، بما يتيح جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع.

وتتضمن الفعالية جلستين رئيسيتين؛ الأولى مخصصة لفرص التوسع العقاري في الأسواق الخارجية، بينما تناقش الثانية أدوات الاستثمار العقاري المتطورة، بمشاركة مسؤولين حكوميين، وأعضاء برلمان، وممثلي منظمات الأعمال، إلى جانب قيادات كبرى شركات التطوير والتمويل العقاري، والشركات العاملة في التمويل التشاركي وإدارة الأصول والاستشارات القانونية.