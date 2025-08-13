قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل على خط النار.. خطة احتلال غزة تفجّر إدانات دولية وكوريا الشمالية تدين وترامب يلمّح ونتنياهو يخطط
من جذب الاستثمارات لدعم الزراعة الذكية وخدمة المواطنين.. خطط طموحة لأعضاء مجلس الشيوخ الجُدد
بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025
اعتماد تمويل العام الخامس والأخير من بروتوكول إدارة وتشغيل القنوات التعليمية
في رسالة مؤثرة.. مادونا تناشد بابا الفاتيكان بإنقاذ أطفال غزة قبل فوات الأوان
الجيش الصيني يطرد مدمرة أمريكية من مياهه الإقليمية لهذا السبب
حالة الطقس في فلسطين .. استمرار الموجة الحارة مع فرص سقوط الأمطار
رد فعل «الشناوي» بعد استبعاده المُفاجئ من مباراة الأهلي ومودرن سبورت
بمشاركة 75 جامعة ومعهدًا | «عاشور» يفتتح معرض «أخبار اليوم» للتعليم العالي.. اليوم
رسميًا الآن .. أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه
خالد الغندور: الأهلي أضعف الموسم الحالي .. لهذا السبب
أمير هشام: الزمالك يؤجل صفقة الظهير الأيمن لـ يناير.. وحمدي يدخل حسابات فيريرا
اقتصاد

بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

آية الجارحي

شهدت أسعار الذهب تراجعًا بعد ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سبائك الذهب لن تخضع لأي رسوم جمركية، في خطوة أنهت حالة القلق التي سيطرت على أسواق المعادن الثمينة العالمية، بالإضافة إلى آمال عقد محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا.


 

سعر الذهب في مصر اليوم  الأربعاء 13-8-2025

ويقدّم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محلات الصاغة.


بورصة الذهب مباشر


سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  3346 دولارًا للأوقية.


سعر الذهب عيار 18


سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3921 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21


سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4575 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

 
سعر الذهب عيار 24


أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل  5229 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر  36.600 جنيه.

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، على أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح سامي، أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

أضاف أن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، إلى أن أحدًا لا يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

الذهب أسعار الذهب اليوم الاربعاء بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عالميًا سعر جرام الذهب سعر الذهب عيار 21 الجنيه الذهب سعر الذهب مصر

