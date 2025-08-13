قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 13 أغسطس بالقاهرة والمحافظات
دار الإفتاء تحذّر: الذكاء الاصطناعي يُهدّد الفتوى بـ 3 أزمات خطيرة
بطول 21.7 كم.. مشاهد جوية تكشف تقدّم أعمال تنفيذ المرحلة الأولى لمترو الإسكندرية
هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء
قبل موسمه .. مواعيد وأماكن زراعة الثوم | وتلك النصائح لزيادة إنتاجيته
استبعاده أمام فاركو.. «الأهلي» يُخطط لتعزيز وسط الملعب بعودة إمام عاشور تدريجيًا
معمل جنائي ومعاينة.. تفاصيل التحقيقات في حريق مسرح محمد صبحي بمدينة سمبل|صور
الأهلي يُخطط لطلب حكام أجانب أمام بيراميدز
النقل تدعو المواطنين للتوعية بمخاطر تهدّد الركاب وسائقي القطارات | صور
مصدر بالأهلي يكشف حقيقة طلب محمد الشناوي الرحيل عن الفريق
لماذا لا يستهدف الحوثيون السفن المحملة بالسيارات الصينية؟
حسام البدري: لم أطلب من إدارة «أهلي طرابلس» التعاقد مع أحمد عبد القادر
هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

شهدت أسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق،   انخفاضا ملحوظا  مما يكون فرصة للمستهلك ، حيث انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة إلي 59 جنيهًا بعدما كان يسجل 75 جنيهًا منذ أسابيع قليلة. 

 

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء في مصر، بالمزارع والأسواق.
 

أسعار الدواجن اليوم
 

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 59 جنيها بعدما وصل إلى سعرها 66 جنيها أى انخفضت حوالى 7 جنيهًا، وتصل  للمستهلك بسعر 78 جنيها، كما استقرت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 48 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 70 جنيها
 

وانخفضت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 102 جنيه بعدما كان سعرها 108 جنيهات  وتصل للمستهلك بسعر 120  جنيهًا.
 

 سعر الفراخ البلدي 


بينما استقرت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة لتصل إلى 119 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.
 
كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  220 لـ 170 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 70 إلى 85  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.
 

.
أسعار البيض اليوم الأربعاء 

واستقرت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 100 جملة لتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 110 جنيهات.

كما انخفضت  سعر كرتونة البيض الأبيض 100 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 125 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 110 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 125 جنيها.

وأعلنت وزارة الزراعة، عن تجديد اعتماد المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) ، وذلك في ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي برفع كفاءة المعامل التابعة للمراكز البحثية لوزارة الزراعة.


وجاء هذا التجديد بعد مراجعة شاملة للعمليات والإجراءات المتبعة في المعمل، بمتابعة مستمره من د عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية ، وقد سبق و حصل المعمل على اعتماده الاول من " الإيجاك " عام 2005 في 38 اختبارًا مختلفًا، و هذا الإنجاز يبرهن على استمرارية الكفاءة الفنية والمهنية للمعمل، وقدرته على مواكبة أحدث التطورات في مجال الرقابة على الإنتاج الداجني.

حماية الثروة الحيوانية والداجنة 

وقالت د سماح عيد مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، إن هذا التجديد يمثل إضافة نوعية لمكانة المعهد ودوره الحيوي في حماية الثروة الحيوانية والداجنة في مصر في خطوة تؤكد على التزام معهد بحوث الصحة الحيوانية بأعلى معايير الجودة العالمية.
وأكدت «عيد»، أن الاعتماد من هيئة دولية مرموقة مثل "إيجاك" يمنح ثقة أكبر في النتائج الصادرة عن المعمل، ويؤكد على دقة وكفاءة الفحوصات التي تُجرى لضمان سلامة الإنتاج الداجني المصري.
وأضافت مدير معهد صحة الحيوان، أن المعمل يعمل باستمرار على تطوير قدراته وتوسيع نطاق الاختبارات المعتمدة، بهدف تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء، والمساهمة الفعالة في تحقيق الأمن الغذائي.
وأوضحت «عيد» ان اعتماد المعمل المرجعي للدواجن يعطي ثقة محلية ودولية في نتائج التحاليل والفحص ويجعل نتائج المعمل مقبولة في التجارة الدولية (تصدير واستيراد الدواجن ومنتجاتها) مشيرة إلي إنه يضمن أن الرقابة على صحة وإنتاج الدواجن تتم وفق أسس علمية دقيقة  ويعزز سمعة مصر في المجال البيطري والرقابة الغذائية.
 

الدواجن أسعار الدواجن أسعار الدواجن اليوم الفراخ الحمراء الفراخ البلدي سعر كيلو البانيه

