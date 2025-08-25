شوبير يوجه رسالة نارية لهؤلاء بسبب حارس الأهلي

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، استمرار تناول ومناقشة ملف مركز حراسة المرمى في النادي الأهلي، مؤكدًا أن بعض الزملاء الإعلاميين يبالغون في مناقشة هذا الملف.

وقال شوبير في تصريحاته خلال برنامجه المذاع على قناة الأهلي إن الحديث المستمر عن "من الأفضل ومن الأحق بالمشاركة أصبح أشبه بـ"ستوديو تحليلي كامل"، رغم أن القرار في النهاية يعود للجهاز الفني ومدرب الحراس فقط، قائلًا: "يا خبراء، لو كنتوا مدربين مش هتسمحوا لحد يفرض عليكم قرار".

وأضاف أن الأهلي يضم ثلاثة حراس على مستوى عالٍ، وكل منهم قادر على قيادة الفريق للفوز بالبطولات، مشددًا على أن الثقة يجب أن تُترك للجهاز الفني ليحدد من يشارك.

كما وجه شوبير انتقادًا لبعض حراس المرمى السابقين الذين يوجهون الانتقادات، متسائلًا: “إنتوا لما كنتوا حراس ما كانش عندكم أخطاء؟! أنا شخصيًا أخطأت، وغيري أخطأ، وحتى كمدربين كانت هناك أخطاء في وجودكم”.