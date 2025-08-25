قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هيتعب شوية.. طلب عاجل من وزير الرياضة لمجلس الزمالك بشأن أرض أكتوبر
تقرير: المفاوضات لا تُعرقل العمليات العسكرية.. إسرائيل تشترط صفقة شاملة مع حماس
بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق
كليات ومعاهد تقبل الدبلومات الفنية 2025 نظام 3 و5 سنوات.. القائمة الكاملة
سماع دوي انفجار ضخم في العاصمة دمشق
قرار عاجل من النيابة بشأن سارة خليفة في اتهامها بغسل الأموال
عقوبات رادعة تصل للإعدام للمتورطين في التخابر مع دول أجنبية ضد مصر
وقت يغفل عنه الكثير ويُستجاب فيه الدعاء.. ما هو؟
بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025
تطورات حادث موكب وزير الكهرباء.. إصابة السائق والوزير يطمئن على المصابين
وزير الرياضة عن أزمة أرض الزمالك: موقف النادي معقد.. ولا نستطيع التدخل المباشر
تفاصيل إصابات طاقم الحراسة في حادث موكب وزير الكهرباء
شوبير يوجه رسالة نارية لهؤلاء بسبب حارس الأهلي

يمنى عبد الظاهر

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، استمرار تناول ومناقشة ملف مركز حراسة المرمى في النادي الأهلي، مؤكدًا أن بعض الزملاء الإعلاميين يبالغون في مناقشة هذا الملف.

وقال شوبير في تصريحاته خلال برنامجه المذاع على قناة الأهلي إن الحديث المستمر عن "من الأفضل ومن الأحق بالمشاركة أصبح أشبه بـ"ستوديو تحليلي كامل"، رغم أن القرار في النهاية يعود للجهاز الفني ومدرب الحراس فقط، قائلًا: "يا خبراء، لو كنتوا مدربين مش هتسمحوا لحد يفرض عليكم قرار".

وأضاف أن الأهلي يضم ثلاثة حراس على مستوى عالٍ، وكل منهم قادر على قيادة الفريق للفوز بالبطولات، مشددًا على أن الثقة يجب أن تُترك للجهاز الفني ليحدد من يشارك.

كما وجه شوبير انتقادًا لبعض حراس المرمى السابقين الذين يوجهون الانتقادات، متسائلًا: “إنتوا لما كنتوا حراس ما كانش عندكم أخطاء؟! أنا شخصيًا أخطأت، وغيري أخطأ، وحتى كمدربين كانت هناك أخطاء في وجودكم”.

الإعلامي أحمد شوبير الأهلي حارس الاهلي للجهاز الفني ومدرب الحراس

