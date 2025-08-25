انتقد الإعلامي أحمد شوبيرنظام الدوري المصري الجديد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير: "هنفضل نقول كل أسبوع لنادي باي لحد ما نقول باي باي دوري''.

علي الجانب الآخر يستعد الأهلي لمواجهة قوية في الجولة الرابعة أمام غزل المحلة مساء اليوم الاثنين، حيث يحتاج الأهلي لتحقيق الانتصار في هذه المواجهة من أجل ضمان صدارة الدوري المصري بشكل مبكر في هذا الموسم الصعب.



واستبعد الإسبانى خوسيه ريبيرو المدير الفنى للنادى الاهلى 9 لاعبين من قائمة فريقه التى تستعد لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السادسة مساء اليوم الاثنين على ستاد المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.



ويغيب عن الأهلى كل من محمد سيحا وأحمد عبد القادر ومحمد عبد الله لأسباب فنية ومحمد هانى بسبب الإيقاف، ويستمر غياب مروان عطية وياسر إبراهيم بسبب الإصابة، حيث أجرى الأول جراحة الفتق، فيما يعانى الثانى من تمزق فى عضلة الفخذ اليسري.

ويغيب كلا من ياسين مرعي للإصابة بشد في العضلة الخلفية، ومحمد شكري للإصابة بشد في العضلة الأمامية وإمام عاشور لعدم الجاهزية الفنية عقب تعافيه من الإصابة بكسر في عظمة الترقوة.



من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وغزل المحلة اليوم الإثنين، الموافق 25 من شهر أغسطس الجاري، وتحديدا في تمام الساعة السادسة مساءً، بتوقيت القاهرة.



ويستقبل ملعب «المحلة» معقل أرجنتين مصر، مباراة غزل المحلة ضد الأهلي، ويمكن مشاهدة المباراة بث مباشر من خلال شاشة شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة والمجانية عبر القمر الصناعي نايل سات، وتحديدًا قناة ON SPORT 1.