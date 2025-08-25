شوبير يكشف مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام غزل المحلة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجات في تشكيل الأهلي المتوقع في مباراته ضد غزل المحلة في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.



وقال شوبير، في تصريحات إذاعية:في حراسة المرمى متقدرش تقول مين هيقف مصطفى شوبير ولا الشناوي».

وتابع شوبير : خط الدفاع يُنتظر أن يتكون من كريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا وأشرف داري وأحمد رمضان بيكهام.



وأضاف :محمد علي بن رمضان والمالي أليو ديانج يُنتظر أن يكونا في منتصف الملعب، اما بالنسبة للخط الهجومي يتكون من أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه وأشرف بن شرقي والسلوفيني نيتس جراديشار.

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية في الجولة الرابعة أمام غزل المحلة مساء اليوم الاثنين، حيث يحتاج الأهلي لتحقيق الانتصار في هذه المواجهة من أجل ضمان صدارة الدوري المصري بشكل مبكر في هذا الموسم الصعب.

