أحمد حسن يطرح سؤالا بشأن نتيجة مباراة الأهلي وغزل المحلة

شارك الإعلامي أحمد حسن سؤالاً مثير بشأن توقعات مباراة الأهلي وغزل المحله.



وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك:"ما توقعاتكم لنتيجة المباراة اليوم ؟".

ويخوض الأهلي بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو ، مواجهة صعبة أمام غزل المحلة، في السادسة مساء اليوم الإثنين، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي بغزل المحلة، وسط غيابات عديدة تضرب صفوف الفريق الأحمر، حيث يفتقد المدرب البرتغالي خوسيه ريبيرو لـ9 لاعبين دفعة واحدة لأسباب مختلفة.

ويغيب عن الفريق كل من: محمد سيحا، أحمد عبد القادر، محمد عبد الله بقرار فني من الجهاز الفني، بجانب محمد هاني الموقوف، فيما يواصل الثنائي مروان عطية (بعد خضوعه لجراحة الفتق) وياسر إبراهيم (المصاب بتمزق في عضلة الفخذ اليسرى) الابتعاد عن المشاركة.

الأهلي في اختبار قوي أمام غزل المحلة بالدوري المصري

ويسعى حامل اللقب لمواصلة مشواره نحو الحفاظ على البطولة، بعدما افتتح الموسم بالتعادل 2-2 أمام مودرن سبورت، ثم فاز على فاركو برباعية مقابل هدف، قبل أن يحصل على راحة في الجولة الثالثة بسبب نظام البطولة الذي يضم 21 فريقًا فقط.

في المقابل، يدخل غزل المحلة اللقاء برصيد ثلاث نقاط من ثلاث تعادلات سلبية أمام البنك الأهلي وسموحة والجونة، حيث لم يسجل الفريق أي أهداف حتى الآن، لكنه حافظ على شباكه نظيفة في جميع المباريات.