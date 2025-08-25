قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 مزايا تأمينية يستفيد منها معلمو الحصة بالتربية والتعليم
الوطنية للصحافة: نتواصل مع الجهات المعنية لإعمال روح القانون والإفراج عن الزميل إسلام الراجحي
وزير الإسكان يختتم جولته بتفقد مكونات مشروع حدائق "تلال الفسطاط"
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: يجب إنهاء استخدام المجاعة كسلاح في الحرب
من الخوف إلى الإقبال.. رحلة السيارات الصينى من الظل إلى تربع عرش المبيعات بمصر
الاحتلال يواصل عرقلة دخول المساعدات إلى غزة رغم تزايد الحاجة الإنسانية
قرار عاجل ضد المتهمة بإنهاء حياة صغار دلجا الأشقاء بالمنيا.. تفاصيل
"اتحاد أمهات مصر" يشيد بحملة منع الممارسات الاحتكارية الخاصة بشراء الزي المدرسي
وزير الخارجية البلجيكي يهدد الائتلاف الحاكم إذا لم يتخذ أي إجراء للاعتراف بفلسطين
مرصد الأزهر يدين مجـ.زرة الاحتلال بمجمع ناصر الطبي في خان يونس
وزير التموين يشدد على سرعة إنجاز المستودع الاستراتيجي بالسويس وفق أعلى المعايير الفنية
محمد جبران : الرئيس السيسي وجه بسرعة إصدار قانون العمل الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن يطرح سؤالا بشأن نتيجة مباراة الأهلي وغزل المحلة

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

شارك الإعلامي أحمد حسن سؤالاً مثير بشأن توقعات مباراة الأهلي وغزل المحله.


وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك:"ما توقعاتكم لنتيجة المباراة اليوم ؟".

ويخوض الأهلي بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو ، مواجهة صعبة أمام غزل المحلة، في السادسة مساء اليوم الإثنين، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي بغزل المحلة، وسط غيابات عديدة تضرب صفوف الفريق الأحمر، حيث يفتقد المدرب البرتغالي خوسيه ريبيرو لـ9 لاعبين دفعة واحدة لأسباب مختلفة.

ويغيب عن الفريق كل من: محمد سيحا، أحمد عبد القادر، محمد عبد الله بقرار فني من الجهاز الفني، بجانب محمد هاني الموقوف، فيما يواصل الثنائي مروان عطية (بعد خضوعه لجراحة الفتق) وياسر إبراهيم (المصاب بتمزق في عضلة الفخذ اليسرى) الابتعاد عن المشاركة.

الأهلي في اختبار قوي أمام غزل المحلة بالدوري المصري

ويسعى حامل اللقب لمواصلة مشواره نحو الحفاظ على البطولة، بعدما افتتح الموسم بالتعادل 2-2 أمام مودرن سبورت، ثم فاز على فاركو برباعية مقابل هدف، قبل أن يحصل على راحة في الجولة الثالثة بسبب نظام البطولة الذي يضم 21 فريقًا فقط.

في المقابل، يدخل غزل المحلة اللقاء برصيد ثلاث نقاط من ثلاث تعادلات سلبية أمام البنك الأهلي وسموحة والجونة، حيث لم يسجل الفريق أي أهداف حتى الآن، لكنه حافظ على شباكه نظيفة في جميع المباريات.

الاهلي غزل المحلة احمد حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

وفاة اسرة ديرمواس بالتسمم

بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

اجازات رسمية 2025

إجازة المولد النبوي.. كم عطلة رسمية باقية في 2025؟

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

ترشيحاتنا

كيفية الاحتفال بذكرى المولد

كيفية الاحتفال بذكرى المولد النبوي.. مفتي الجمهورية يوضح

(البحوث الإسلامية) يعقد مقابلات شخصيَّة لاختيار مديري الدعوة والتوجيه بعدد من مناطق الوعظ

مقابلات شخصية بـ"البحوث الإسلامية" لاختيار مديري الدعوة والتوجيه بعدد من مناطق الوعظ

مفتي الجمهورية يلتقي نخبة من علماء تايلاند في أقدم مسجد سُنّي بالمملكة ويبعث بسبع رسائل جامعة

مفتي الجمهورية يلتقي نخبة من علماء تايلاند بأقدم مسجد سني ويبعث بسبع رسائل

بالصور

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالمركز التكنولوجي بالديوان العام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحلقة السمك في الزقازيق

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

خبراء يكشفون عن فاكهة خارقة لتعزيز صحة القلب

خبراء يكشفون عن فاكهة خارقة لتعزيز صحة القلب
خبراء يكشفون عن فاكهة خارقة لتعزيز صحة القلب
خبراء يكشفون عن فاكهة خارقة لتعزيز صحة القلب

طريقة عمل مكرونة بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية

طريقة عمل مكرونه بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية
طريقة عمل مكرونه بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية
طريقة عمل مكرونه بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية

فيديو

لقطة من الفيديو

بيضربوا الناس بالقلم.. الداخلية تفحص فيديو لشابين بموتوسيكل يعتدون على المواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد