أحمد السيد: علاء عبد العال يصعب من مهمة الأهلي أمام غزل المحلة

تحدث أحمد السيد نجم الأهلي السابق، عن مواجهة الأحمر أمام غزل المحلة ، في الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها الليلة في الدوري

وقال السيد في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: أسلوب لعب علاء عبد العال سيصعب مباراة غزل المحلة على الأهلي، وارضية ملعب المحلة، ولذلك أعتقد مباراة غزل المحلة ستكون صعبة للغاية على الأهلي .

وأضاف: خط الدفاع يحتاج إلى التجانس وهو أهم مركز في الملعب، ولذلك أرى أن خط الدفاع في الأهلي لم يصل إلى التجانس المطلوب لا سيما بعد رحيل رامي،و ياسين مرعي لاعب مميز وسيشكل إضافة قوية لدفاع الأهلي، وهو يمتلك ثقة في نفسه جيدة ووهو معتاد على اللعب لفريق كبير لا سيما أنه من ناشئي الزمالك،

وتابع: حسام عبد المجيد سيجاور رامي ربيعة في معسكر المنتخب المقبل ومباراة إثيوبيا، لا سيما بعد إصابة محمد عبد المنعم وإصابة ياسر إبراهيم وياسين مرعي.