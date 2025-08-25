وضع ترتيبات معسكر المنتخب المشارك في كأس العرب ومواجهة تونس وديًا..تفاصيل

وضع الجهاز الفني للمنتخب المشارك في كأس العرب بقيادة حلمي طولان الترتيبات الخاصة لمعسكر الفريق المقرر إقامته خلال فترة الأجندة الدولية من 1 إلى 9 سبتمبر المقبل ويتخلله مباراتان وديتان أمام نظيره التونسي يومي 6 و9 سبتمبر باستاد هيئة قناة السويس.



وكتب الاعلامي أحمد عبدالباسط :"وضع ترتيبات معسكر المنتخب المشارك في كأس العرب ومواجهة تونس وديًا".



ويخوض الأهلي بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو ، مواجهة صعبة أمام غزل المحلة، في السادسة مساء اليوم الإثنين، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي بغزل المحلة، وسط غيابات عديدة تضرب صفوف الفريق الأحمر، حيث يفتقد المدرب البرتغالي خوسيه ريبيرو لـ9 لاعبين دفعة واحدة لأسباب مختلفة.

ويغيب عن الفريق كل من: محمد سيحا، أحمد عبد القادر، محمد عبد الله بقرار فني من الجهاز الفني، بجانب محمد هاني الموقوف، فيما يواصل الثنائي مروان عطية (بعد خضوعه لجراحة الفتق) وياسر إبراهيم (المصاب بتمزق في عضلة الفخذ اليسرى) الابتعاد عن المشاركة.