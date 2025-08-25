بعد مشاجرته في مارسيليا.. روي ينضم إلى بولونيا

أعلن نادي بولونيا الإيطالي لكرة القدم انضمام جوناثان روي، لاعب منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا، إلى صفوفه، وذلك بعد أيام من إدراج أولمبيك مارسيليا الجناح على قائمة الانتقالات عقب تقارير عن شجار في غرفة الملابس مع أحد زملائه.

لم يُكشف عن تفاصيل الصفقة، لكن وسائل إعلام إيطالية أفادت أن لاعب نورويتش سيتي السابق، البالغ من العمر 22 عامًا، وقّع عقدًا لمدة أربع سنوات مع بولونيا، بقيمة حوالي 19.5 مليون يورو.

ووُضع روي ولاعب خط الوسط الفرنسي أدريان رابيو على قائمة الانتقالات من قبل مارسيليا بسبب "سلوك غير مقبول" بعد خسارة الفريق أمام ستاد رين في الدوري الفرنسي.

وانضم اللاعبان إلى مارسيليا العام الماضي ولعبا بانتظام مع احتلال النادي المركز الثاني.