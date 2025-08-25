الغندور: مشاركة الشناوي بعد أسبوع من وفاة والده دليل تحمل المسئولية

أشاد الإعلامي خالد الغندور بمشاركة حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي في التشكيل الأساسي لفريقه خلال مواجهة غزل المحلة، رغم الظروف الصعبة التي مر بها مؤخرًا بعد وفاة والده في حادث أليم قبل أيام قليلة.



وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك": "وجود محمد الشناوي أساسي مع الأهلي بعد وفاة والده من حوالي أسبوع في حادث أليم يدل على قوة الشخصية وتحمل المسئولية، وأنه يستحق أن يكون كابتن لنادٍ كبير وعريق مثل النادي الأهلي".

أعلن الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني لفريق الأهلي، تشكيل فريقه أمام غزل المحلة، في المباراة التي ستجمع بينهما، في السادسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل الأساسي عودة الحارس محمد الشناوي، بعدما شارك مصطفى شوبير منذ بداية المسابقة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال - أحمد رمضان بيكهام - أشرف داري - كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان - أليو ديانج - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمود حسن تريزيجيه - نايتس جراديشار.