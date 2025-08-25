قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شبهة جنائية.. العثور على جثة فتاة في عزبة نايف ببني سويف
تواصل عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الإعادة بالشيوخ
خطوة إيجابية.. نقيب الصحفيين يرحب بمبادرة الفريق كامل الوزير بشأن جريدة فيتو
بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025
وزارة الشباب والرياضة وصندوق مكافحة الإدمان يطلقان أندية الوقاية في 10 محافظات
تشكيل غزل المحلة في مواجهة الأهلي بالدوري
بعد العفو الرئاسي.. علي حسين مهدي يكشف خطة الجماعة الإرهابية لتشويه الدولة المصرية
مجلس الوزراء: تعزيز استدامة إمدادات المنتجات البترولية للقطاعات التنموية
الصحة العالمية: استشهاد 20 شخصا في غارتين على مستشفى ناصر بغزة
وزيرا خارجية مصر والكويت يؤكدان تعزيز الشراكة والتنسيق العربي لمواجهة التحديات الإقليمية
أخطاء شائعة على موقع التنسيق تجنبها عند التسجيل بالمرحلة الثالثة 2025
أرقام مرعبة.. ماذا قدم محمد صلاح أمام نيوكاسل قبل مواجهة الليلة؟
الغندور: مشاركة الشناوي بعد أسبوع من وفاة والده دليل تحمل المسئولية

منار نور

أشاد الإعلامي خالد الغندور بمشاركة حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي في التشكيل الأساسي لفريقه خلال مواجهة غزل المحلة، رغم الظروف الصعبة التي مر بها مؤخرًا بعد وفاة والده في حادث أليم قبل أيام قليلة.


وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك": "وجود محمد الشناوي أساسي مع الأهلي بعد وفاة والده من حوالي أسبوع في حادث أليم يدل على قوة الشخصية وتحمل المسئولية، وأنه يستحق أن يكون كابتن لنادٍ كبير وعريق مثل النادي الأهلي".

أعلن الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني لفريق الأهلي، تشكيل فريقه أمام غزل المحلة، في المباراة التي ستجمع بينهما، في السادسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل الأساسي عودة الحارس محمد الشناوي، بعدما شارك مصطفى شوبير منذ بداية المسابقة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال - أحمد رمضان بيكهام - أشرف داري - كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان - أليو ديانج - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمود حسن تريزيجيه - نايتس جراديشار.

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

وفاة اسرة ديرمواس بالتسمم

بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

اجازات رسمية 2025

إجازة المولد النبوي.. كم عطلة رسمية باقية في 2025؟

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

نقابة الصحفيين

البلشي: إخلاء سبيل الزميل إسلام الراجحي من النيابة

الدكتور سامي فوزي

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يفتتح حفل ختام تدريب فض النزاعات وصنع السلام|صور

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

بالصور

طريقة عمل مقرمشات الطماطم بمذاق شهي

شركات السيارات الصينية تستغل ثغرة في رسوم ترامب الجمركية

نائب وزير الصحة تبحث دور جامعة سوهاج في خفض معدلات الولادات القيصرية

طريقة عمل بوطابع المغربي طبق تراثي

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المتهم

بسبب حفل زفاف.. القبض على طالب والتحفظ على سيارته في السويس.. صور

التخلص من عائلة

الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا

المتهم

القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

