دياسطي ويوسف ويا يقودان هجوم وادي دجلة أمام زد في الدوري

أعلن محمد الشيخ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، تشكيل الفريق الذي يستعد لمواجهة زد، اليوم الإثنين، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري الممتاز.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً، على ملعب ستاد المقاولون العرب.

ضم تشكيل وادي دجلة كل من:



حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: أحمد أيمن - إسلام كنو - عمر عدلي - أحمد دحروج

الوسط: أحمد سكولز - إبراهيم البهنسي - عبدالعاطي- علي حسين

الهجوم: محمود دياسطي - يوسف ويا

يحتل فريق زد المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بينما يحتل وادي دجلة المركز الـ20 برصيد نقطة واحدة.

ويسعى زد إلى الخروج من اللقاء وفي جعبته الثلاث نقاط من أجل مواصلة النتائج الجيدة بالدوري بينما يأمل وادي دجلة في تحقيق الفوز الأول له في الدوري علمًا بأنه تعادل في مباراة واحدة وخسر إثنين.