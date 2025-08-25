قبل مباراتهما اليوم.. غزل المحلة ينعى والد محمد الشناوي من داخل الاستاد

تقدم نادي غزل المحلة، بالعزاء لـ محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، في والده، بعد رحليه إثر تعرضه لحادث سير.

وجاء النعي، من خلال الشاشة الإلكترونية الكبيرة في استاد غزل المحلة، حيث كُتب عليها: “غزل المحلة يتقدم بالعزاء للكابتن محمد الشناوي في وفاة المغفور له والده”، وذلك قبل خوض مباراة اليوم بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وأعلن الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني لفريق الأهلي، تشكيل فريقه أمام غزل المحلة، في المباراة التي ستجمع بينهما، في السادسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل الأساسي عودة الحارس محمد الشناوي، بعدما شارك مصطفى شوبير منذ بداية المسابقة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال - أحمد رمضان بيكهام - أشرف داري - كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان - أليو ديانج - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمود حسن تريزيجيه - نايتس جراديشار.