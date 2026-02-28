قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عودة زيزو وتريزيجيه.. موعد مباراة الأهلي وزد في الدوري والقنوات الناقلة
10 كلمات تقال بعد انتهاء العشر الأوائل من رمضان.. اغتنم باقي الشهر
كيف خطط السادات لمفاجأة نصر العاشر من رمضان وخدع العالم بذكائه
ترامب:سنبدد أسطولهم البحري والجيش الأمريكي ينفذ عملية لتدمير صواريخ إيران
الشرطة الإيرانية: الوضع تحت السيطرة ولا يوجد أي سبب للقلق
كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي وزد في الدوري الممتاز
الهروب خارج إسرائيل.. العشرات يسجلون طلبات إجلاء من دولة الاحتلال
مسؤول أمريكي: نفذنا ضربات جوية وبحرية ضد إيران
ترامب: سندمر صواريخ إيران وسنقضي على برنامجها الصاروخي
عاجل| وكالة إرنا الإيرانية: الرئيس مسعود بزشكيان بخير
إطلاق 7 صواريخ.. دوي انفجارات قرب مقر إقامة المرشد الإيراني
وكالة تسنيم: إيران تستعد للانتقام ورد ساحق على الكيان الصهيوني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

جامعة القاهرة تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصار العاشر من رمضان

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

قدم الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، التهنئة إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى قادة وضباط وجنود القوات المسلحة الباسلة، وإلى جموع الشعب المصري، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، الذي سيظل علامة فارقة في تاريخ الوطن ورمزًا خالدًا للبطولة والتضحية والفداء.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن هذه الذكرى الوطنية المجيدة تجسد عظمة الإرادة المصرية، وقدرة أبناء الوطن على استعادة الأرض وصون الكرامة، مشيرًا إلى أن انتصار العاشر من رمضان سيبقى مصدر إلهام للأجيال في معركة البناء والتنمية، كما كان نموذجًا للوحدة والتلاحم بين الشعب وقواته المسلحة.

وأضاف أن جامعة القاهرة، وهي تستحضر هذه المناسبة الخالدة، تجدد العهد على مواصلة رسالتها في إعداد أجيال واعية ومؤهلة تسهم في بناء الجمهورية الجديدة، وترسيخ قيم الانتماء والعمل الوطني.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي

منحة التموين

رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

ريبيرو

رد فعل غير متوقع من ريبيرو بعد الحصول على حكم ضد الأهلي أمام كاس

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

حالة الطقس

. أجواء شديدة البردوة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة| تفاصيل

عمرو أديب

التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

طارق النبراوي نقيب المهندسين

حقيقة إحالة نقيب المهندسين إلى محكمة جنح الأزبكية

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 28-2-2026

بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ

كلاسيكو ألمانيا يشعل الصراع.. دورتموند في مواجهة مصيرية أمام بايرن ميونخ

المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة

أجوستي بوش: منتخب السلة يستعد لمواجهة قوية أمام أنجولا

زيزو وزوجته

زيزو يخطف الأنظار رفقة زوجته بأحدث ظهور

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

