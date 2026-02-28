جامعة القاهرة تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصار العاشر من رمضان

قدم الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى قادة وضباط وجنود القوات المسلحة الباسلة، وإلى جموع الشعب المصري، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، الذي سيظل علامة فارقة في تاريخ الوطن ورمزًا خالدًا للبطولة والتضحية والفداء.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن هذه الذكرى الوطنية المجيدة تجسد عظمة الإرادة المصرية، وقدرة أبناء الوطن على استعادة الأرض وصون الكرامة، مشيرًا إلى أن انتصار العاشر من رمضان سيبقى مصدر إلهام للأجيال في معركة البناء والتنمية، كما كان نموذجًا للوحدة والتلاحم بين الشعب وقواته المسلحة.

وأضاف أن جامعة القاهرة، وهي تستحضر هذه المناسبة الخالدة، تجدد العهد على مواصلة رسالتها في إعداد أجيال واعية ومؤهلة تسهم في بناء الجمهورية الجديدة، وترسيخ قيم الانتماء والعمل الوطني.