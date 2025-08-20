تامر أمين يكشف تفاصيل إطلاق صناديق استثمار ماكينات ATM لبيع السبائك الذهبية

أكد الإعلامي تامر أمين، أن شعبة الذهب أكدت أنه ربما سنشهد خحلال الفترة القادمة بأنه سيتم إطلاق ماكينات صراف ألي للسبائك الذهبية على حسب الوزن والمعيار.

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أنه لو تمت ذلك سيكون هناك طفرة نوعية كبيرة في مجال الذهب، مؤكدا أن الإستثمار في الذهب هو الإستثمار الأربح والأمن.

وتابع مقدم برنامج “أخر النهار”، أن تلك الماكينات ستسهل الإستثمار والشراء، وستعمل على تشجيع المواطن المصري على الإستثمار في الذهب.

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 استقرارًا ملحوظًا، مع استمرار حالة الترقب داخل الأسواق.

وبتابع المواطنون سعر الذهب اليوم عيار 21 الذي يُعد الأكثر تداولًا ومبيعًا في سوق الصاغة.