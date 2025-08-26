قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تبديل الذهب بالذهب حرام؟ انتبه لـ3 حقائق منها سبب نهي النبي
زيلينسكي يقترح تركيا ودول الخليج وأوروبا لاستضافة محادثات سلام محتملة مع بوتين
تطوير تاريخي بحديقة الجيزة.. إنهاء إجراءات استيراد 362 حيوانا
نتنياهو : بدأ الأمر في غزة وسينتهي فيها وسنهزم أعداءنا ونستعيد رهائننا
شيكو بانزا يحرز الهدف الأول للزمالك في شباك فاركو
ترامب: ليس هناك أي شيء حاسم في غزة وسنتحدث عن عقوبات على روسيا
بعد وفاة أطفال المنيا الغريبة .. علامات تنقذ ضحايا التسمم
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة ملك من الحكومة؟
كيفية إخراج الزكاة على العقارات المؤجرة.. أمين الإفتاء يجيب
نقابة السكة الحديد تكرم خفير مزلقان بني سويف لشجاعته
تعادل سلبي بين الزمالك وفاركو في شوط المباراة الأول دون خطورة واضحة
معنديش تفاصيل.. بسمة وهبة: حسام حبيب بيتحقق معاه حاليا
أخبار العالم

نتنياهو : بدأ الأمر في غزة وسينتهي فيها وسنهزم أعداءنا ونستعيد رهائننا

نتنياهو
نتنياهو
أخبار العالم

يستمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في توجيه رسائل قوية تُظهر تصميمه العسكري والسياسي على إنهاء الصراع في غزة. 

وأعرب، خلال جلسات أمنية متكررة، عن رؤيته بأن النزاع انطلق من غزة وسينتهي فيها، مجسّدًا شعارًا جديدًا يتمحور حول ضرورة هزيمة "أعداء إسرائيل" واستعادة الرهائن المحتجزين، وسط خطة محفوفة بالتوترات والتحديات.

وفي اجتماعاته مع قيادة أركان الجيش، شدّد نتنياهو على أن الهدف الاستراتيجي لا يزال واضحًا: "إكمال هزيمة العدو"، واجتثاث التنظيمات المسلحة، واستعادة جميع الرهائن، بل وضمان ألا تُشكّل غزة مصدر تهديد مستقبلي مهما كان شكلها السياسي 

وتأتي الأهداف تأتي مع تأكيده أن السيطرة الأمنية على غزة شرط لا بدّ منه لأمن إسرائيل، دون أن تعني احتلالًا دائمًا

 

وخلال الأسابيع الماضية، صادق مجلس الوزراء الأمني برئاسة نتنياهو على خطة توسعة العمليات العسكرية لتشمل سيطرة على غزة سيتي، في إطار ما يُعرف بـ"Operation Gideon’s Chariots II". 

وتوجه العملية ضربة قصوى لليسار القوي الأخير لحماس في القطاع، مع توفير ظروف لاحتمال استئناف المفاوضات بوساطة عربية وأميركية لإنهاء الحرب، شرط أن تتموفق هذه الشروط بما يُرضي إسرائيل، وفقا لتايمز اوف اسرائيل

مع تصاعد الغضب الشعبي في إسرائيل- خاصة في ظل استمرار الحملة العسكرية- تصاعدت الأصوات المطالبة بوقف النار واتخاذ خطوات عاجلة لإعادة الرهائن، وسط احتجاجات واسعة في الشارع الإسرائيلي، حسب ذا جارديان

كما تواجه تل أبيب انتقادات دولية بسبب التصعيد في غزة، حيث اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة خطة احتلال غزة سيتي "تطوراً خطيراً" يهدد تدهورا إنسانياً كبيراً، في حين دعت دول مثل ألمانيا وبريطانيا إلى ضغط دبلوماسي لكبح التوسع العسكري، وفقا لـ رويترز.

إن عبارة نتنياهو أن "ما بدأ في غزة سينتهي هناك" تلخّص رؤيته حول أن الحرب يجب أن تخلق ظروفًا للسلام أو تسوية تُعيد السيطرة الإسرائيلية/الدولية على الميدان. إذا ما تمكّن من الجمع بين التوسع العسكري والعرض السياسي للسلام- ضمن إطار تأخذه واشنطن ومصر وقطر - فقد يشكّل ذلك منعطفًا جديدًا في النزاع.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الصراع في غزة قيادة أركان الجيش نتنياهو

المتهمين

القبض على 3 سيدات وشخصين يمارسون الرذيلة في ناد صحى بالشيخ زايد

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

تنسيق الجامعات 2025

51.9 % للتربية 60.4% للحقوق و64.3% فني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الجامعات

التعليم العالي توضح مصير طلاب الدور الثاني من التسجيل في المرحلة الثالثة بالتنسيق

طفلة الشيبسي

بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل

مستند رسمي يكشف حقيقة فصل أبناء أم مكة من مدرستهم في القليوبية

مستند رسمي يكشف حقيقة فصل أبناء البلوجر أم مكة من مدرستهم في القليوبية

تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء

تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء

جانب من الزيارة

تعاون وتبادل خبرات.. رئيس قضايا الدولة يزور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

الزيارة

للتهنئة بمنصبه الجديد.. القاضى عاصم الغايش يستقبل رئيس محكمة الاستئناف

فتاة

بسبب النفقة.. سيدة تتهم طليقها بمحاولة دهسها بالسيارة في مدينة نصر

بالصور

بعد وفاة أطفال المنيا الغريبة .. علامات تنقذ ضحايا التسمم

اطفال المنيا
اطفال المنيا
اطفال المنيا

تعالج السرطان وتمنع الإصابة به.. اكتشف فوائد مادة طبيعية مهملة

السرطان
السرطان
السرطان

الحلقة الرابعة من "Just You": مفاجآت صادمة وموت غامض يزيد الألغاز تعقيدًا في "ما تراه، ليس كما يبدو"

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

حسام حبيب وشيرين

مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

