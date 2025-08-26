قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قاعد قدام التليفون لغاية 6 الصبح.. أحمد موسى ينفعل على الهواء لهذا السبب
لابيد يطالب حكومة نتنياهو بقبول اتفاق مع حماس لوقف الحرب والإفراج عن الرهائن
إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان بعد دفع أعلى مبلغ كفالة في تاريخ القضاء اللبناني
بعد مد فترة الحجز.. كيفية التقديم على شقق «سكن لكل المصريين 7»
أونروا: الاحتلال يقتل 30 طفلا يومياً في غزة.. و90% من المدارس مدمرة
توفيق عبد الحميد: ما رحتش شقتي من 15 سنة واتفاجئت بفاتورة المياه بـ20 ألف جنيه
أحمد موسى: أنس حبيب إرهابي مجرم اعتدى على السفارة المصرية في هولندا والسلطات هناك لم توقفه
مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين في اصطدام سيارة بسور منزل في أسيوط
بعد سماع حكم بحبسه 10 سنوات.. طبيب الإعلامي عاطف كامل يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة
أمين الإفتاء: يجوز وضع الدعاء نغمة للهاتف.. ولكن القرآن ليس للتنبيه
الأعلى للجالية المصرية بهولندا: حملة "وطنك أمانة" واجب للتصدي لمحاولات الإساءة لبلدنا
أحمد موسى: تواطؤ غربي مع تنظيم الإخوان الإرهابي المجرم اللي بيهاجم مصر
أخبار العالم

لابيد يطالب حكومة نتنياهو بقبول اتفاق مع حماس لوقف الحرب والإفراج عن الرهائن

يائير لابيد
يائير لابيد
القسم الخارجي

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الثلاثاء الحكومة اليمينية المتطرفة إلى إبرام اتفاق مع حركة حماس لإنهاء الحرب في غزة والإفراج عن الرهائن المتبقين. 

وفي تصريح - التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت - شدّد لابيد على أن ممثلاً رفيع المستوى من إحدى الدول الوسيطة أكّد له أن إسرائيل لم ترد بعد على أحدث مقترح تقدم به الوسطاء، وفقا لموقع يديعوت أحرونوت العبري.

وأوضح لابيد أن هذا الاقتراح - الذي يُنقل عن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف - يضم 98% مما تطلبه واشنطن، مما يعني أن الأمور باتت قابلة للتنفيذ عمليا. 

وأضاف: “ردّ حماس إيجابي منذ أكثر من أسبوع، ولم نفهم سبب تأخر الرد الإسرائيلي” وفقا لـ يديعوت أحرونوت

ويتألف المقترح من وقف لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، تبدأ بإطلاق سراح 10 رهائن أحياء مقابل عدد من السجناء الفلسطينيين، كخطوة أولى لتثبيت التهدئة وفض النزاع، وفقا ما ذكرته رويترز.

وسبق أن قُبل الإطار العام للخطة من قِبل إسرائيل في الربيع، لكن حماس رفضته، مؤكدة حينها على ضرورة وقف الحرب. أما الرد الجديد من حماس فقد جاء مؤخرًا "إيجابيًا" 

ويأتي دعوة لابيد في ظل تصاعد الضغوط الشعبية والسياسية على الحكومة الإسرائيلية. فتأخر الرد على تلك الوساطة يعكس حالة من التردد، خصوصًا في ظل الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة، خاصة بعد الدعوات العديدة من الوسطاء — مثل قطر ومصر — لإرسال رد رسمي، وفقا لوكالة رويترز

وفي تعليق حديث، أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن ردًا رسميًا — لا قبولًا، ولا رفضًا، ولا بطلب اقتراح بديل، بينما شدّدت الدوحة على أهمية التسريع في الرد لتفادي تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، حسب رويترز.

ويُنظر إلى هذا التطور كخطوة مهمة لعلها تمثّل فرصة حقيقية لوقف النزاع، لا سيما إذا توافقت الأجندات الدولية والإسرائيلية على السويّة. لابيد عرض دعمه السياسي الكامل إن اقتضى الأمر، في ظل الضغوط المتنامية من الشارع، بما في ذلك "يوم التعطيل" والتحركات الاحتجاجية المطالبة بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى وفقا لـ تايمز أوف اسرائيل.

وفي الوقت الذي تطالب المعارضة الإسرائيلية بالتحرك الفوري، تبدو الكرة في ملعب الحكومة والقيادة العليا لاتخاذ قرار مصيري قد ينهي الحرب ويعيد المفقودين، وأيّ تأخير سيزيد من معاناة الرهائن والضغط الداخلي، بينما قبول المقترح قد يفتح الطريق نحو تهدئة ومن ثم حلّ دائم.

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الحكومة اليمينية حركة حماس الحرب في غزة إسرائيل المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم الأموال التي حصلت عليها من التيك توك

