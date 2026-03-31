هيرفي رينارد مدرب السعودية يرحل بعد مباراة صربيا الودية

نشر مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “تمت إقالة هيرفي رينارد من تدريب المنتخب السعودي”.

وتابع ، “مباراة صربيا هي الأخيرة لهيرفي رينارد مع السعودية”.

وتعرض المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في الفترة الحالية لهحوم كبير، عقب الهزيمة القاسية التي تلقاها منتخب السعودية أمام نظيره المصري برباعية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026.

مجموعة السعودية في كأس العالم 2026

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثامنة رفقة كلًا من: إسبانيا والأوروجواي والرأس الأخضر.



