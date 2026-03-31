الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هل ينتقل محمد صلاح إلى الاتحاد؟ إعلامي سعودي يكشف تفاصيل مثيرة

محمد صلاح

في الوقت الذي اشتعلت فيه شائعات انتقال النجوم الكبار إلى الدوري السعودي.. تصددر اسم محمد صلاح المشهد مجددًا وسط توقعات بانتقال محتمل إلى نادي الاتحاد لكن تصريحات إعلامي سعودي كشفت عن تفاصيل مثيرة توضح أن الباب أمام صلاح ليس مفتوحًا بهذه السهولة وتطرح تساؤلات كبيرة حول الوجهة المقبلة لأسطورة ليفربول بعد نهاية رحلته في "أنفيلد".

وأكد الإعلامي السعودي ماجد هود عبر برنامج "دورينا غير" أن إدارة نادي الاتحاد لا ترى صلاح وكاسيميرو ضمن أولويات التعاقدات القادمة موضحًا أن النادي يعتمد سياسة دقيقة لاختيار اللاعبين بناءً على احتياجات الفريق الفنية والبدنية بالإضافة إلى قدرة اللاعب على تقديم إضافة مستمرة داخل الملعب.

وأضاف هود أن القرار الفني والمالي يركز على ضم لاعبين أصغر سنًا وأكثر قدرة على الاستمرار لسنوات أطول وهو ما لا ينطبق على صلاح البالغ 33 عامًا أو كاسيميرو الذي تخطى الـ30 عامًا مشيرًا إلى أن السياسة الجديدة للنادي تهدف لتحقيق التوازن بين الخبرة والطاقة البدنية الطويلة المدى.

إرث لا ينسى في ليفربول

من جانبه يظل محمد صلاح أحد أبرز أساطير ليفربول في العصر الحديث بعد أن انتقل إلى النادي الإنجليزي في صيف 2017 قادمًا من روما مقابل 34.3 مليون جنيه إسترليني. خلال أكثر من 6 مواسم مع الريدز أصبح صلاح الهداف التاريخي للنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 189 هدفًا و281 هدفًا في جميع البطولات محققًا أرقامًا لا تضاهى لأي لاعب عربي أو إفريقي على مستوى أوروبا.

كما ساهم صلاح في إحراز 8 ألقاب كبرى مع ليفربول شملت الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين دوري أبطال أوروبا كأس العالم للأندية كأس السوبر الأوروبي كأس الاتحاد الإنجليزي كأس الرابطة ودرع الاتحاد الإنجليزي ليصبح اسمه في مقدمة اللاعبين الذين جمعوا بين الإنجازات الفردية والجماعية على مستوى الأندية.

هل تغلق الباب أمام الاتحاد؟

في ظل تصريحات الإعلامي السعودي يبدو أن فكرة انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد السعودي أصبحت مستبعدة حاليًا على الأقل وفقًا للمعايير الفنية والمالية للنادي والتي تعطي الأولوية للاعبين الأصغر سنًا وأكثر جاهزية بدنية.

لكن الشائعات لم تنقطع خاصة مع رغبة الدوري السعودي في ضم نجوم عالميين لتعزيز مكانته الأمر الذي يترك الباب مفتوحًا أمام مفاجآت قد تطرأ قبل بداية الموسم الجديد.

هل يتجه صلاح للدوري الأمريكي ؟

مع استبعاد الاتحاد السعودي تتزايد التكهنات حول الوجهة المقبلة لصلاح بعد ليفربول سواء كانت في الدوري الأمريكي MLS الذي يجذب كبار اللاعبين في نهاية مسيرتهم أو في الدوري القطري الذي أصبح أيضًا محطة مفضلة لبعض نجوم أوروبا مع تقديم عروض مغرية من الناحيتين المالية والرياضية.

وفي كل الأحوال يظل محمد صلاح أحد أبرز الأسماء التي تثير اهتمام جماهير كرة القدم العربية والعالمية سواء استمر في أوروبا لموسم إضافي أو اختار تحديًا جديدًا في أي دوري آخر ليبقى السؤال قائماً: أين ستكون الوجهة القادمة للفرعون المصري؟

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
