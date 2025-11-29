قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

فى أسوان .. انتهاء تصوير مشاهد من الفيلم العالمى KEMET: Year One

محافظة اسوان
محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

أعلنت شركتا Desert Eagle Films وBUC Studios الانتهاء الرسمى من تصوير الفيلم العالمى “KEMET: Year One” بعد أسابيع مكثفة وسط صحارى أسوان ووديانها، فى إنتاج يعد من أضخم المشاريع السينمائية بالمنطقة، وأول ثمار اتفاقية إنتاج مشتركة تشمل 10 أفلام كبرى.

شهدت فترة التصوير إعادة إنشاء ثلاث قرى كاملة من حقبة العصر الحجرى، شملت مخيمات قبلية وساحات احتفالات وميادين معارك وحظائر للحيوانات، مع استخدام خامات طبيعية كالخشب الخام والحجر وألياف النخيل، بما خلق بيئة تصوير تعد من الأكثر واقعية فى المنطقة.

قاد المشروع الممثل والمنتج المصرى–الأمريكى مو إسماعيل، بمشاركة فريق دولى ضم: أحمد لبلب مديرًا للتصوير و Govind Vishnu مديرًا إبداعيًا وDeepu R مديرًا للأداء والحركة و Pankaj V مشرفًا للمؤثرات البصرية، وانتهى الفريق من تصوير جميع المشاهد بنجاح، استعدادًا للانتقال إلى مرحلة ما بعد الإنتاج.

 ضم العمل عشرات الممثلين المحترفين والوجوه الجديدة التى جرى اكتشافها من أسوان والأقصر والقاهرة وقرى الصعيد، ليجسدوا التنوع الثقافى المصرى النوبى والصعيدى والبدوّى ويقدموا صورة صادقة لملامح ولهجات مصر.

فيلم عالمى

أكد مو إسماعيل فى تصريحات صحفية: أن “KEMET: Year One ليس مجرد فيلم تقليدى، إنما هو إعادة كتابة أصل الحكاية، لافتا إلى كونه فخور إنهاء تصويره على أرض مصر، وبمشاركة ناس مصر، وبطاقة مصر.”

وقالت سارة الكلّا، الرئيس التنفيذى لـ BUC Studios:  انتهاء التصوير بداية مرحلة جديدة والشراكة ستغيّر شكل صناعة السينما فى المنطقة، ونحن فخورين إن شباب BUC كانوا جزءًا من العمل.

ويمثل انتهاء التصوير بداية مرحلة المونتاج والمؤثرات، ضمن رؤية تمتد لخمس سنوات لإنتاج ١٠ أفلام كبرى، وبناء جيل جديد من صناع السينما، وتطوير بنية تحتية إنتاجية مستدامة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى للإنتاج الضخم.

وفى ختام العمل الميدانى، أعلنت Desert Eagle Films وBUC Studios انتقال الفيلم رسميًا لمرحلة ما بعد الإنتاج تمهيدًا لإطلاق أحد أضخم الأعمال السينمائية المصرية الموجهة للعالم.

