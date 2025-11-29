فى أسوان .. أجواء احتفالية تراثية لإحياء حفل المرماح ..شاهد

شهدت قرية بنبان بمحافظة أسوان أجواء احتفالية تراثية، حيث تجمع الأهالى لإحياء ليلة المرماح، أحد أهم الفنون الشعبية والفلكلور المتوارث عبر الأجيال، وسط حضور كبير من القرى المجاورة ومحافظات الصعيد.

وتوافد المئات على ساحة الاحتفال لمتابعة عروض العصا والتحطيب التى يقدمها الرجال فى أجواء مفعمة بالحماس، بينما حرص أهالى قرية بنبان على استقبال الضيوف بالمأكولات والمشروبات الشعبية فى تقليد أصيل يعكس كرم وبساطة أهل أسوان.

المرماح

وتس تعد القرية، لاستكمال فعاليات الاحتفال حيث يُقام سباق الخيول الشهير بين الفرسان والمعروف باسم "المرماح"، وهو الحدث الذى ينتظره عشرات المشاركين والمتابعين سنويًا لما يحمله من إثارة وطابع تراثى أصيل.