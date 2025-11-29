قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين يثمن جهود رئيس المفوضية الأوروبية ويمنحها جائزة التميز
احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي
حبس قمر الوكالة 6 أشهر بتهمة نشر محتوى خادش للحياء
ريلمي تعود إلى الساحة بقوة.. تسريب يكشف مواصفات Realme Pad 3
رئيس الوزراء يتفقد منطقة مسجد الحاكم بأمر الله ومشروعي الشوربجي و الأرناؤوطي
كايزر تشيفز يعلن تشكيله الرسمي لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية
أبو العينين يطالب بتوفير التمويل وزيادة الاستثمار لبناء اقتصاد أورومتوسطي مستدام
أورسولا فان درلاين تفوز بجائزة التميز بمنتدى برلمانية الاتحاد من أجل المتوسط
سعر النحاس يقفز إلى مستوى قياسي بعد اضطرابات في التداول
عدة تغييرات.. تعرف على لوائح النسخة الجديدة من كأس العرب
موعد مباراة بيراميدز ضد باور ديناموز بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
أبو العينين: نجاح ميثاق المتوسط يقاس بقدرته على التحول لبرامج قابلة للتنفيذ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

معرض ومؤتمر توشكى/أسوان الزراعي.. منصة سنوية تجمع الخبراء والمزارعين والمستثمرين

معرض ومؤتمر توشكى
معرض ومؤتمر توشكى
محمد عبد الفتاح

فى ختام النسخة الثانية التى اتسمت بالزخم العلمى والمشاركات الواسعة، اختتم معرض ومؤتمر توشكى أسوان الزراعى 2025 أعماله بعد ثلاثة أيام من الندوات، وورش العمل، والعروض المتخصصة التى شارك فيها 60 عارضًا من كبرى شركات الإنتاج الزراعى والمعدات الحديثة والتقنيات المتطورة، وذلك تحت رعاية محافظة وجامعة أسوان.

جاء ذلك خلال فعاليات ختام المؤتمر الذى أكد منظموه أن النسخة الثانية باتت منصة سنوية تجمع الخبراء والمزارعين والمستثمرين، بما يدعم جهود الدولة فى التوسع الزراعى والنهوض بالاقتصاد الزراعى فى جنوب مصر.

وناقشت الجلسات العلمية مستقبل القيمة المضافة للنباتات الطبية والعطرية، والاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، ومكافحة الآفات الشتوية، وتحديات زراعة الخضر بأسوان، وسبل مكافحة حشائش بنجر السكر، ومتطلبات نجاح التوسع فى زراعة النخيل، وفتح الأسواق الدولية للمنتجات المصرية، إلى جانب مستقبل صناعة تجفيف الطماطم ونظم الرى الحديث.

وشارك فى الندوات نخبة من الخبراء وأساتذة الجامعات، من بينهم الدكتور صبرى صلاح الدين، والدكتور خالد جمال، والدكتور نوبى حفنى سالم، من كلية الزراعة والموارد الطبيعية، والدكتور حجازى محمد حجازى، الكيميائى بشركة كيما، والمهندس أحمد سليمان، والمهندس ناصر الشرقاوى، والدكتور حافظ خليل، من مركز البحوث الزراعية، والدكتور خالد الناجى، والمهندس عبد الرحيم سيد، مدير عام الرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور مصطفى محمد، مدير فرع الهيئة بأسوان.

وأكد الدكتور لؤى سعد الدين، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة مستمرة فى تقديم خبراتها البحثية والتقنية لدعم مشروعات الاستصلاح بالجنوب، وعلى رأسها مشروعا توشكى وشرق العوينات.

معرض ومؤتمر توشكى

وقال إن الجامعة تعمل على تعزيز دورها التطبيقى بما يدعم زيادة كفاءة الإنتاج وتحقيق الاستدامة، مع التوسع فى شراكات استراتيجية تتضمن التعاون لإعادة إعمار السودان الشقيق.

وأوضح الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس المؤتمر، أن الدورة الحالية خرجت بتوصيات قابلة للتنفيذ سيتم رفعها للجهات المعنية، بهدف تعزيز فرص الاستثمار وتحسين كفاءة الإنتاج الزراعى، لافتاً إلى أن المناقشات الموسعة التى شهدتها الجلسات تُعد خطوة مهمة نحو دعم توجهات الدولة فى التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد الإعلامى ماهر الخضيرى، المشرف العام على المؤتمر، أن الحدث سيظل منصة سنوية تجمع المستثمرين وصناع القرار، وأن نجاح الدورة الحالية يعكس التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويبرز مكانة توشكى كمنطقة واعدة للإنتاج الزراعى والتصنيع الغذائى.

فيما استعرض أحمد بدوى، المستشار الإعلامى للمؤتمر، أبرز التوصيات، والتى تضمنت تعزيز استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة مثل نظم الرى الذكى والطاقة الشمسية والمتابعة الرقمية، وتشجيع الاستثمارات الزراعية فى مناطق توشكى وأسوان من خلال الحوافز والتسهيلات، والتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وإنشاء مراكز بحث وتدريب زراعى بالتعاون مع جامعة أسوان.

كما أوصى المؤتمر بتحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية، وتعزيز التعاون الإقليمى والدولى لتبادل الخبرات، وتطبيق مبادئ الزراعة المستدامة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية.

واختتم اليوم الختامى بتكريم المهندس رومانى مساك، وكيل وزارة الزراعة بأسوان، وعدد من المهندسين الزراعيين من الإدارات والجمعيات، تقديرًا لدورهم فى دعم التنمية الزراعية بالمحافظة، وذلك بحضور واسع من المزارعين والعارضين.

كما قام الفريق الفنى بالشركة الوطنية للاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية، برئاسة اللواء وليد محمود معوض، بجولة داخل المعرض للاطلاع على أحدث التقنيات الزراعية، من التقاوى والبذور والجرارات والأسمدة والطاقة الشمسية وفسائل النخيل، فى إطار جهود الشركة لتحديد احتياجاتها المستقبلية وتوسيع الرقعة الزراعية بتوشكى وشرق العوينات، وفتح أسواق جديدة للمحاصيل.

تجدر الإشارة إلى أن معرض ومؤتمر توشكى أسوان الزراعى 2025 يمثل إحدى الفعاليات الداعمة لرؤية مصر 2030، ويأتى استكمالًا لنهج الدولة فى تحقيق الأمن الغذائى والتنمية المستدامة ورفع كفاءة الإنتاج الزراعى فى مناطق الجنوب.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر

فرج عامر يخسر انتخابات نادي سموحة أمام محمد بلال

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الكهرباء

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ 3 محافظات

يارا تامر

على جهاز تنفس ... تعرض زوجة مسلم لوعكة صحية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

ترشيحاتنا

اللواء محمد شرف

اللواء محمد شرف يتألق ويحصد المركز الثالث في بطولة كأس الاتحاد للرماية… والجيش يظفر بالمركزين الأول والثاني

عمر مرموش

مانشستر سيتي يواجه ليدز الليلة وسط غياب محتمل لعمر مرموش

كاراتيه

تأهل 4 لاعبين جدد بمنتخب الكاراتيه لربع نهائي بطولة العالم

بالصور

تحذير من مخاطر النودلز وعلاقتها بالسرطان والعقم .. لن تتوقعها

فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان
فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان
فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان

بيطري الشرقية يفتش علي 12 ألف و 750 رأس ماشية في 17 مجزر حكومي

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

قومي المرأة بالشرقية يطلق حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

صحة الشرقية تنفذ 75 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوي الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

السبب الحقيقي وراء وفاة هبة الزياد

رجيم قاسٍ.. تفاصيل جديدة تكشفها والدة هبة الزياد عن لحظات الرحيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد