معرض ومؤتمر توشكى/أسوان الزراعي.. منصة سنوية تجمع الخبراء والمزارعين والمستثمرين

فى ختام النسخة الثانية التى اتسمت بالزخم العلمى والمشاركات الواسعة، اختتم معرض ومؤتمر توشكى أسوان الزراعى 2025 أعماله بعد ثلاثة أيام من الندوات، وورش العمل، والعروض المتخصصة التى شارك فيها 60 عارضًا من كبرى شركات الإنتاج الزراعى والمعدات الحديثة والتقنيات المتطورة، وذلك تحت رعاية محافظة وجامعة أسوان.

جاء ذلك خلال فعاليات ختام المؤتمر الذى أكد منظموه أن النسخة الثانية باتت منصة سنوية تجمع الخبراء والمزارعين والمستثمرين، بما يدعم جهود الدولة فى التوسع الزراعى والنهوض بالاقتصاد الزراعى فى جنوب مصر.

وناقشت الجلسات العلمية مستقبل القيمة المضافة للنباتات الطبية والعطرية، والاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، ومكافحة الآفات الشتوية، وتحديات زراعة الخضر بأسوان، وسبل مكافحة حشائش بنجر السكر، ومتطلبات نجاح التوسع فى زراعة النخيل، وفتح الأسواق الدولية للمنتجات المصرية، إلى جانب مستقبل صناعة تجفيف الطماطم ونظم الرى الحديث.

وشارك فى الندوات نخبة من الخبراء وأساتذة الجامعات، من بينهم الدكتور صبرى صلاح الدين، والدكتور خالد جمال، والدكتور نوبى حفنى سالم، من كلية الزراعة والموارد الطبيعية، والدكتور حجازى محمد حجازى، الكيميائى بشركة كيما، والمهندس أحمد سليمان، والمهندس ناصر الشرقاوى، والدكتور حافظ خليل، من مركز البحوث الزراعية، والدكتور خالد الناجى، والمهندس عبد الرحيم سيد، مدير عام الرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور مصطفى محمد، مدير فرع الهيئة بأسوان.

وأكد الدكتور لؤى سعد الدين، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة مستمرة فى تقديم خبراتها البحثية والتقنية لدعم مشروعات الاستصلاح بالجنوب، وعلى رأسها مشروعا توشكى وشرق العوينات.

معرض ومؤتمر توشكى

وقال إن الجامعة تعمل على تعزيز دورها التطبيقى بما يدعم زيادة كفاءة الإنتاج وتحقيق الاستدامة، مع التوسع فى شراكات استراتيجية تتضمن التعاون لإعادة إعمار السودان الشقيق.

وأوضح الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس المؤتمر، أن الدورة الحالية خرجت بتوصيات قابلة للتنفيذ سيتم رفعها للجهات المعنية، بهدف تعزيز فرص الاستثمار وتحسين كفاءة الإنتاج الزراعى، لافتاً إلى أن المناقشات الموسعة التى شهدتها الجلسات تُعد خطوة مهمة نحو دعم توجهات الدولة فى التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد الإعلامى ماهر الخضيرى، المشرف العام على المؤتمر، أن الحدث سيظل منصة سنوية تجمع المستثمرين وصناع القرار، وأن نجاح الدورة الحالية يعكس التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويبرز مكانة توشكى كمنطقة واعدة للإنتاج الزراعى والتصنيع الغذائى.

فيما استعرض أحمد بدوى، المستشار الإعلامى للمؤتمر، أبرز التوصيات، والتى تضمنت تعزيز استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة مثل نظم الرى الذكى والطاقة الشمسية والمتابعة الرقمية، وتشجيع الاستثمارات الزراعية فى مناطق توشكى وأسوان من خلال الحوافز والتسهيلات، والتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وإنشاء مراكز بحث وتدريب زراعى بالتعاون مع جامعة أسوان.

كما أوصى المؤتمر بتحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية، وتعزيز التعاون الإقليمى والدولى لتبادل الخبرات، وتطبيق مبادئ الزراعة المستدامة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية.

واختتم اليوم الختامى بتكريم المهندس رومانى مساك، وكيل وزارة الزراعة بأسوان، وعدد من المهندسين الزراعيين من الإدارات والجمعيات، تقديرًا لدورهم فى دعم التنمية الزراعية بالمحافظة، وذلك بحضور واسع من المزارعين والعارضين.

كما قام الفريق الفنى بالشركة الوطنية للاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية، برئاسة اللواء وليد محمود معوض، بجولة داخل المعرض للاطلاع على أحدث التقنيات الزراعية، من التقاوى والبذور والجرارات والأسمدة والطاقة الشمسية وفسائل النخيل، فى إطار جهود الشركة لتحديد احتياجاتها المستقبلية وتوسيع الرقعة الزراعية بتوشكى وشرق العوينات، وفتح أسواق جديدة للمحاصيل.

تجدر الإشارة إلى أن معرض ومؤتمر توشكى أسوان الزراعى 2025 يمثل إحدى الفعاليات الداعمة لرؤية مصر 2030، ويأتى استكمالًا لنهج الدولة فى تحقيق الأمن الغذائى والتنمية المستدامة ورفع كفاءة الإنتاج الزراعى فى مناطق الجنوب.