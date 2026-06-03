قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 شهداء في غارتين من مسيرتين إسرائيليتين بجنوب لبنان
الخارجية الأمريكية: المفاوضات تتقدّم باتجاه اتفاق شامل يستعيد سيادة لبنان ويضمن أمن إسرائيل
سحب رعدية تضرب هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من استمرار ارتفاع درجات الحرارة
الأعلى للآباء والمعلمين: جروبات الغش تبتز أولياء الأمور مادياً وتشتت انتباه الطلاب
بعد استهداف ناقلة نفط إيرانية.. الحرس الثوري يحذر الجيش الأمريكي ويعلن قصف سفينة أمريكية
موعد أذان الظهر.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء بالقاهرة ومدن ومحافظات مصر
وزير الخارجية يؤكد ترحيب مصر بالتعاون المشترك مع اليابان في مشروعات المياه
إعلام إيراني عن الحرس الثوري: استهدفنا قاعدة جوية أمريكية وطائرات هليكوبتر
رابح ماجر يقيّم حظوظ المنتخبات الأفريقية في مونديال 2026: توقعات مُتباينة ودعم للرباعي العربي
مصر للطيران تواصل جسرها الجوى لعودة ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام
وزير الخارجية يؤكد أهمية نقل تجربة طوكيو في إدارة المدن والسياحة إلى المحافظات المصرية
توم واريك: محادثات إيران والولايات المتحدة مستمرة لكن الفجوة بين الطرفين لا تزال كبيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

شروط وإجراءات التفرغ العلمي للأساتذة الجامعيين.. ماذا يقول القانون؟

جراءات التفرغ العلمي للأساتذة الجامعيين
جراءات التفرغ العلمي للأساتذة الجامعيين
حسن رضوان

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن شروط وإجراءات التفرغ العلمي للأساتذة الجامعيين وذلك وفقا لـ قانون تنظيم الجامعات رقم 142 لسنة 1994 الذي وضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم إجازات التفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريس، محددًا شروط الحصول عليها ومدتها والجهات المختصة بالموافقة عليها، بما يضمن دعم البحث العلمي مع الحفاظ على انتظام العملية التعليمية داخل الجامعات، فيما يلي:

وبموجب القانون، يجوز الترخيص للأستاذ الجامعي بالتفرغ العلمي لمدة عام واحد بمرتب كامل بعد مرور ست سنوات على الأقل في درجة الأستاذية، شريطة توافر من يحل محله خلال فترة التفرغ، وألا يزيد عدد الحاصلين على هذه الإجازة على أستاذ واحد بكل قسم خلال العام الدراسي الواحد.

كيف نظم القانون إجازات التفرغ العلمي للأساتذة الجامعيين؟

واشترط القانون اعتماد البرنامج العلمي أو الفني الذي يعتزم الأستاذ تنفيذه خلال فترة التفرغ، على أن يصدر قرار الترخيص من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث، بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وأخذ رأي القسم العلمي المختص.

كما ألزم القانون عضو هيئة التدريس، عقب انتهاء فترة التفرغ، بتقديم تقرير مفصل عن الأنشطة والأبحاث التي أنجزها، مرفقًا بنسخ من الدراسات والبحوث التي أعدها، لعرضها على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث.

ومنح القانون رؤساء الجامعات صلاحيات إضافية للترخيص للأساتذة بالتفرغ للتدريس بالدراسات العليا أو للعمل في مجالات البحث العلمي والصناعة والاستشارات ونقل التكنولوجيا، وفق ضوابط محددة تضمن الاستفادة من الخبرات الأكاديمية في خدمة التنمية والبحث العلمي.

قانون تنظيم الجامعات تنظيم إجازات التفرغ العلمي تنظيم الجامعات التفرغ العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2026

بالاسم ورقم الجلوس .. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2026

صلاح مصدق

الأهلي السعودي ينقذ الزمالك من إيقاف الفيفا التأديبي| إيه الحكاية؟

توفيق عبد الحميد وسهام جلال

ماتت من ساعات ولا من سنين.. رد فعل صادم من توفيق عبدالحميد على وفاة سهام جلال

عمر مرموش وزوجته

بعد زواجه رسميا .. من هي جيلان الجباس زوجة عمر مرموش؟

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2026|مدرسة بالمنيا تعلن رسوب 80 طالب

صبري نخنوخ

كاميرات المراقبة تكشف تحطيم معرض سيارات .. تفاصيل التحقيق مع صبري نخنوخ

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

توروب

الأهلي يحسم موقفه من توروب .. وشرط جزائي يحدد موعد الرحيل المحتمل

ترشيحاتنا

حالة الطقس

حالة الطقس في أسوان اليوم الأربعاء 3-6-2026

صورة أرشيفية

سوهاج في أسبوع دامٍ.. 7 وفيات و13 مصابًا في سلسلة حوادث متفرقة

صورة أرشيفية

عمود إنارة يُنهي حياة صغير ويُصيب شابًا.. مأساة على طريق «جهينة - الطليحات» بسوهاج

بالصور

بحالة الزيرو .. سيارة «لؤطة» بسعر 45 ألف جنيه فقط

فيات 127 مستعملة
فيات 127 مستعملة
فيات 127 مستعملة

10 أشياء تحدث لجسمك إذا شربت الماء فور الاستيقاظ

10 أشياء تحدث لجسمك إذا شربت الماء فور الاستيقاظ
10 أشياء تحدث لجسمك إذا شربت الماء فور الاستيقاظ
10 أشياء تحدث لجسمك إذا شربت الماء فور الاستيقاظ

عروسة البحر.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ماذا يحدث للجسم عند تناول بيض السمان؟ .. خبير تغذية يكشف

فوائد بيض السمان
فوائد بيض السمان
فوائد بيض السمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد