بزى فرعوني.. عريس فى أسوان يبهر ويفاجئ المعازيم فى ليلة زفافه| شاهد

قام شاب محافظة أسوان بمفاجأة معازيم حفل زفافه بدخوله إلى قاعة الاحتفال مرتديا الزى الفرعونى بشكل كامل ، وهو فى ذلك يجسد لشخصية الملك الشاب توت عنخ آمون، فى مشهد لفت الأنظار وأثار إعجاب الحضور الذين استقبلوه بالتصفيق والزغاريد ، ليقوم بتحويل هذه المناسبة إلى حدث غير تقليدى.

العريس هو كريم نصر الله من قرية العدوة بمركز كوم إمبو، والذى أشار إلى أنه أراد أن يجعل ليلة زفافه مختلفة ومميزة، وأن يقدم فكرة تعبر عن ارتباطه وحبه للحضارة المصرية القديمة.

وأكد أنه بدأ تجهيز الإطلالة قبل الزفاف بأيام، واستعان بخبراء ومصممين لتنفيذ الزى الفرعونى بدقة ليظهر محاكاة قريبة لملابس الملك توت عنخ آمون.

حدث غير تقليدى

وأشار كريم إلى أن الفكرة جاءت عقب الافتتاح التاريخى للمتحف المصرى الكبير على يد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وما صاحبه من اهتمام بارز بالحضارة المصرية والترويج لها عالميًا.

وأضاف أن هذا المشهد ألهمه لتقديم لمسة رمزية فى زفافه تعبر عن تقديره لهذا الاهتمام ودعمًا لإبراز الهوية المصرية.

شهد الحفل تفاعل كبير من الحضور الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع العريس، خاصة بعدما دمج بين الطابع الفرعونى والأجواء الشعبية المبهجة فى قرية العدوة، ليصبح زفافه واحدًا من أكثر الاحتفالات تميزًا فى المنطقة.