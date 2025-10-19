برلماني: تصريحات الرئيس السيسي تؤكد امتلاك الدولة رؤية شاملة لعبور التحديات الاقتصادية

أشاد النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أكد خلالها أن مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة تتطلب تخطيط محكم وتنفيذ جاد وإرادة واعية من الشعب المصري، مشيرا إلى أن هذه الرسائل تعبر عن قيادة تمتلك رؤية استراتيجية شاملة وتتحمل مسؤوليتها الوطنية بثبات وحكمة.

وأوضح زيدان في تصريحات خاصة أن الدولة المصرية تنفذ خططًا مدروسة لتحقيق التنمية المستدامة رغم ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية متلاحقة، مؤكدًا أن القرارات الحكومية تتخذ بعد دراسة دقيقة تراعي مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء، وتستهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة للفئات محدودة الدخل.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن المرحلة الحالية تتطلب من جميع فئات المجتمع العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز الوعي الوطني لمساندة الدولة في جهودها الإصلاحية، لافتا إلى أن التعاون بين مؤسسات الدولة والمواطنين هو السبيل الوحيد لتجاوز التحديات وتحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة.

وأضاف زيدان أن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذ في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والنقل تمثل ترجمة حقيقية لتوجيهات القيادة السياسية نحو بناء اقتصاد قوي يعتمد على الإنتاج والتصدير لا على الاستيراد والاستهلاك، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تسهم في توفير فرص عمل جديدة ودفع عجلة التنمية في مختلف المحافظات.

واختتم النائب عادل زيدان تصريحه بالتأكيد على أن حديث الرئيس السيسي يعكس الثقة في وعي الشعب المصري وقدرته على المشاركة الفاعلة في دعم جهود الدولة، مشددا على ضرورة أن تقوم وسائل الإعلام بدورها في توضيح الحقائق وإبراز ما يتم إنجازه على أرض الواقع، لأن وعي المواطن هو الركيزة الأساسية لاستمرار مسيرة الإصلاح والتنمية التي تشهدها البلاد.