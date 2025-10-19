برلمانية: تصريحات الرئيس السيسي تؤكد أن مواجهة التحديات الاقتصادية تحتاج إلى وعي

أشادت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي شدد فيها على أن مواجهة التحديات الاقتصادية تتطلب التخطيط الدقيق والتنفيذ المتقن والإرادة الشعبية الواعية، مؤكدة أن هذه الكلمات تعبر عن رؤية قيادة تدرك حجم المسؤولية وتعمل من أجل المصلحة الوطنية العليا.

وأكدت في تصريحات خاصة أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة رغم الصعوبات العالمية والإقليمية، مشيرة إلى أن القيادة السياسية تدرس كل قرار بعناية قبل اتخاذه، بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وحماية الفئات الأكثر احتياجاً.

وأضافت "سليم" أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع التكاتف والعمل بروح المسؤولية الوطنية، حتى يتم تجاوز التحديات وتحقيق أهداف الدولة.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن ما تشهده مصر من مشروعات قومية في مجالات البنية التحتية والصناعة والطاقة يعكس إصرار الدولة على توفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة.