برلمانية: تعزيز دور القطاع الخاص خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة

أكدت النائب ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن تعزيز دور القطاع الخاص، ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتشريعية متكاملة.

وأشارت "الكسان" في تصريح لـ"صدى البلد" إلى أن الحكومة تسعى لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية والإنتاجية، بما يسهم في زيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، تحقيقًا لرؤية مصر التنموية.

جاء ذلك بعد أن قال ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية ، إن الوزارة نفذت إصلاحات اقتصادية وهيكلية وسياسات متوازنة للحفاظ على الانضباط المالي وتحفيز القطاع الخاص، ودعم النمو القائم على الإنتاج والتصدير، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والدولية.

وأضاف نائب الوزير - خلال لقائه مع مؤسسات دولية وبنوك دولية ومستثمرين على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن - أن "المؤشرات الكلية لـ الاقتصاد المصري تتحسن.. ونعمل على زيادة المساحة المالية للإنفاق على تطوير الخدمات والحماية الاجتماعية وتوفير فرص عمل .