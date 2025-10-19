برلمانية: الرئيس جسّد في كلمته روح أكتوبر.. ومصر تقود معركة وعي جديدة لبناء المستقبل

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الثانية والأربعين للقوات المسلحة جاءت شاملة ومُلهمة، جسدت روح نصر أكتوبر في مواجهة التحديات الراهنة، مشيرة إلى أن الرئيس أعاد التذكير بقدرة المصريين على تحويل الأزمات إلى فرص، تمامًا كما فعلوا في حرب 1973.

وقالت "سلامة"، في تصريحات صحفية اليوم، إن حديث الرئيس عن وقف الحرب في غزة والتوصل إلى اتفاق سلام برعاية مصرية يؤكد استمرار الدور الوطني والإنساني لمصر تجاه الأشقاء الفلسطينيين، ويعكس المكانة الإقليمية الراسخة التي استعادت بها القاهرة ثقة العالم وقدرته على صون الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضافت عضو مجلس النواب أن إعلان الرئيس استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة خطوة مهمة تؤكد التزام مصر الدائم بالسلام والتنمية، مشيرة إلى أن دعوته للشعب المصري للمشاركة في جهود الإعمار تجسّد مفهوم "القوة الناعمة في أبهى صورها"، وتعكس التلاحم بين القيادة والشعب في تحمل المسؤولية القومية.

وأشادت النائبة بتأكيد الرئيس على أهمية الإعلام والفن في بناء الوعي وصون الدولة من حملات التضليل، مؤكدة أن تلك الرسالة تمثل توجيهًا مباشرًا لكل المثقفين والإعلاميين والفنانين للقيام بدورهم في دعم الدولة الوطنية والدفاع عن وعي المواطن.

وختمت "سلامة" تصريحاتها قائلة: "كلمة الرئيس كانت رسالة أمل للمصريين، تؤكد أن ما نعيشه من تحديات اليوم ليس إلا معركة جديدة للوعي والتنمية، وأن النصر فيها سيكون كما كان نصر أكتوبر.. بإرادة المصريين ووحدتهم."