برلمان

برلماني: كلمة الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ42 جسدت معاني الانتماء للوطن

عمرو فهمي
عمرو فهمي

أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة جاءت بمثابة رسالة وعي وبناء وطمأنينة للمصريين، جسدت معاني الولاء والانتماء للوطن، وعكست إدراك القيادة السياسية للتحديات التي تواجه الدولة داخليًا وخارجيًا.


وأشار «فهمي» في بيان له اليوم إلى أن الرئيس تناول بوضوح حجم ما تحقق من إنجازات في مختلف المجالات، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة رغم كل الصعاب، وهو ما يعكس إصرار القيادة على تحقيق مستقبل أفضل للمواطن المصري.


أضاف عضو مجلس الشيوخ، أن رسائل الرئيس خلال الندوة حملت دعوة صريحة لتعزيز الوعي الوطني ومواجهة الشائعات التي تستهدف استقرار البلاد، فضلًا عن التأكيد على أن ما تبذله القوات المسلحة من تضحيات يظل صمام أمان الدولة المصرية وحائط صدها الأول في مواجهة الإرهاب والتحديات.

أشار فهمي إلى أن إشادة الرئيس بإنجازات شهر أكتوبر الحالي، من وقف الحرب في قطاع غزة إلى انتخاب الدكتور خالد العناني مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو، تؤكد مكانة مصر المتصاعدة على الساحة الدولية، ودورها الراسخ في دعم السلام والتنمية حول العالم، مضيفا أن إعلان الرئيس استضافة مصر لمؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة في نوفمبر 2025 يعكس التزام الدولة المصرية التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، واستمرارها في أداء دورها الإنساني والقومي في دعم الأشقاء.

واختتم النائب عمرو فهمي بيانه بالتأكيد على أن الشعب المصري يثق في قيادته السياسية، ويقف خلفها في مسيرة البناء والتنمية، مشيدًا بالدور الوطني للقوات المسلحة ودعمها الدائم لكل ما يحقق أمن واستقرار الوطن.

الشيوخ مجلس الشيوخ البرلمان النواب اخبار البرلمان

