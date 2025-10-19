برلماني: تصريحات الرئيس بالندوة التثقيفية تجسد حقيقة تضحيات المصريين في معركة بناء الدولة

ثمن النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، والتي أكد فيها أن كل بيت مصري قدم شهيدًا أو جريحًا في سبيل الوطن، مشيرًا إلى أن كلمات الرئيس جاءت معبرة بصدق عن سنوات الصبر والكفاح والتضحيات التي خاضتها الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب وحماية الأمن القومي.

وأكد نصر الله، في بيان له اليوم، أن الرئيس السيسي قدم رؤية وطنية صادقة لقيمة ما تحقق على أرض مصر خلال السنوات الماضية، سواء في معركة الأمن والاستقرار أو في مسيرة البناء والتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن القضاء على الإرهاب لم يكن مهمة سهلة، بل شارك فيها الجيش والشرطة والشعب ومؤسسات الدولة كافة لإحباط مخططات إسقاط مصر.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس يعكس تقدير الدولة لأبطالها وشهدائها وجرحاها الذين ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل بقاء الوطن واستمراره، وهو ما يرسخ مبادئ الوفاء والانتماء في وجدان كل مصري، ويؤكد أن أمن مصر خط أحمر لا يمكن المساس به.

وأوضح النائب، أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي استطاعت عبور التحديات الصعبة بداية من محاربة الإرهاب مرورًا بتداعيات جائحة كورونا وصولًا إلى الأزمات الاقتصادية العالمية، بفضل حكمة القيادة السياسية ورؤية الدولة الاستراتيجية التي جعلت مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

واختتم النائب سامي نصر بيانه، مؤكدًا أن المصريين يقفون خلف قيادتهم السياسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وأن ما تحقق في مصر من نهضة حقيقية وإنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات يعكس قوة الإرادة الوطنية وقدرة الدولة على مواجهة الصعاب وتحقيق طموحات الشعب.