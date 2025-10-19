خبير بحري: سمكة القرش الحوتي في غزة نادرة وتكفي لإطعام 14 ألف شخص

أكد الدكتور أمجد شعبان، المتخصص في دراسة أسماك القرش بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، أن سمكة القرش الحوتي التي انتشر صور واصطيادها في قطاع غزة تُعد من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، مشيرًا إلى أنها واحدة من أضخم الكائنات البحرية المعروفة، إذ قد يصل طولها إلى نحو 20 مترًا، ويبلغ وزنها ما يقارب 8 أطنان من اللحوم.

وأوضح أمجد شعبان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذا النوع من أسماك القرش يتميز بطبيعته المسالمة، ولا يُشكل خطرًا على الإنسان، مضيفًا أن القرش الحوتي يُعتبر من الأنواع القابلة للأكل ويمكن طهيه، وإن كان نادرًا ما يتم اصطياده نظرًا لندرته وحمايته في أغلب الدول.

ظهور القرش الحوتي في غزة

وأشار أمجد شعبان، إلى أن ظهور القرش الحوتي في غزة قد يكون نتيجة اقترابه من الشاطئ أثناء بحثه عن الطعام أو تعرضه للإجهاد مما جعله غير قادر على العودة إلى المياه العميقة، موضحًا أن هذا النوع ينتشر في مختلف بحار ومحيطات العالم، خاصة في المناطق الاستوائية والمعتدلة الدافئة، لكنه نادراً ما يُرصد في البحر المتوسط، حيث تم تسجيل وجوده ثلاث مرات فقط على مدار السنوات الماضية.