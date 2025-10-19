قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات يتوج بـ14 ميدالية متنوعة في بطولة إفريقيا بتونس
مد باب التقدم لمسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن.. رابط التسجيل
التحفظ على والد الطفل المتهم في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
72 مرشحا يدخلون سباق انتخابات نادي سموحة بعد غلق باب الترشح
البابا تواضروس يستقبل الدكتور مصطفى الفقي والأنبا أكسيوس بالمقر البابوي|صور
ضبط 54 طن لحوم منتهية الصلاحية داخل مخزن في العبور
انتصار صن دوانز بخماسية وأورلاندو يخسر بثلاثية.. أهم نتائج لقاءات اليوم في دوري أبطال إفريقيا
سيراميكا كليوباترا يهزم طلائع الجيش 2-0 ويتصدر الدوري المصري
أموريم بعد إسقاط ليفربول في عقر داره: الفوز مجرد خطوة والروح هي البداية
بسبب 5 آلاف جنيه.. أب يقتل ابنته في الجيزة ويدعى سقوط حائط عليها
أسير فلسطيني محرر: نعيش في معاناة كبيرة نتيجة حرب الإبادة
أحمد موسى: إحنا هنا بنشتغل عشان البلد وشعبنا وجيشنا مش عشان حد
توك شو

خبير بحري: سمكة القرش الحوتي في غزة نادرة وتكفي لإطعام 14 ألف شخص

سمكة القرش
سمكة القرش
محمد البدوي

أكد الدكتور أمجد شعبان، المتخصص في دراسة أسماك القرش بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، أن سمكة القرش الحوتي التي انتشر صور واصطيادها في قطاع غزة تُعد من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، مشيرًا إلى أنها واحدة من أضخم الكائنات البحرية المعروفة، إذ قد يصل طولها إلى نحو 20 مترًا، ويبلغ وزنها ما يقارب 8 أطنان من اللحوم.

وأوضح أمجد شعبان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذا النوع من أسماك القرش يتميز بطبيعته المسالمة، ولا يُشكل خطرًا على الإنسان، مضيفًا أن القرش الحوتي يُعتبر من الأنواع القابلة للأكل ويمكن طهيه، وإن كان نادرًا ما يتم اصطياده نظرًا لندرته وحمايته في أغلب الدول.

ظهور القرش الحوتي في غزة

وأشار أمجد شعبان، إلى أن ظهور القرش الحوتي في غزة قد يكون نتيجة اقترابه من الشاطئ أثناء بحثه عن الطعام أو تعرضه للإجهاد مما جعله غير قادر على العودة إلى المياه العميقة، موضحًا أن هذا النوع ينتشر في مختلف بحار ومحيطات العالم، خاصة في المناطق الاستوائية والمعتدلة الدافئة، لكنه نادراً ما يُرصد في البحر المتوسط، حيث تم تسجيل وجوده ثلاث مرات فقط على مدار السنوات الماضية.

القرش سمكة القرش غزة الأسماك

مئوية يوسف شاهين في ندوة بمهرجان الجونة بحضور النجوم

٥ دقايق من المسلسل المنتظر ورد و شوكولاتة تشعل مواقع السوشيال ميديا

"إسكندرية كمان وكمان" يعيد يسرا وحسين فهمي للسجادة الحمراء بمهرجان الجونة

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

المتهمين

الداخلية: ضبط 4 أشخاص تعدوا على مندوب مبيعات وألقوه في ترعة بكفر الشيخ

السيدة

القبض على المتهم بالتعدى على سيدة ووالدها بالدقهلية

كيت بلانشيت

سر اختيار كيت بلانشيت لحضور مهرجان الجونة؟‎

ماسة محمد رحيم ووالدها

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

