القاهرة الإخبارية: الاحتلال يبدأ إعادة تطبيق وقف إطلاق النار في غزة.. فيديو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نبأ عاجل، بأن جيش الاحتلال بدء إعادة تطبيق وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، أننا سنرد بقوة ضد أي خرق لوقف إطلاق النار.

وشهدة اليوم الأحد، حالة من التوتر داخل قطاع غزة من جديد، ونشرت "القاهرة الإخبارية" تقرير حمل عنوان "الاحتلال ينقض الاتفاق بعد هجوم على رفح الفلسطينية".

وتضمن تقرير قناة "القاهرة الإخبارية"، بأنه بعد أيام من وقف إطلاق النار، شهدت رفح الفلسطينية غارة جوية نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب الإعلام العبري، فإن الغارة الإسرائيلية جاءت بعد إطلاق حماس صاروخا مضادا للدبابات على قوات الاحتلال، بعدها شنت القوات حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال 19 فلسطينيا، من بينهم أسير محرر وعدد من الأطفال، أصدرت الخارجية الأمريكية بيانا قالت فيه إن حماس تخطط على ما يبدو لهجوم على المدنيين الفلسطينيين، وردت حماس على بيان الخارجية الأمريكية بالرفض، مؤكدة الالتزام بوقف إطلاق النار.