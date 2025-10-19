مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال نفّذ أكثر من 20 غارة على جنوب غزة

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" بأن طيران جيش الاحتـ.ـلال الإسرائيلي نفّذ أكثر من 20 غارة على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية، أن عمليات البحث متواصلة عن رفـ.ـات وجثـ.ـامين الإسرائيليين المحتجزين في خان يونس بقطاع غزة.

وأوضحت، مراسلة "القاهرة الإخبارية" دانا أبو شمسية، أن الاحتـ.ـلال يختلق ذرائع لاستهداف الفلسطينيين في غزة وتسجيل 40 خرقًا إسرائيليًا

ضربات جديدة على قطاع غزة

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الأحداث التي شهدها قطاع غزة اليوم تؤكد أن هناك طرفًا لا يريد تحقيق السلام في المنطقة.

وأضاف موسى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر مقاطع فيديو تُظهر تنفيذ ضربات جديدة على قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه كان قد توقع هذا التصعيد على الهواء منذ أيام، وقال: “الموضوع خلاص بقى واضح، وإحنا فهمنا الحكاية كويس، ومن يوم 5 أكتوبر وأنا بقولكم خلوا بالكم”.

وأوضح الإعلامي أن ما يجري حاليًا في غزة يعكس استمرار دوامة العنف وعدم وجود نية حقيقية لإنهاء الحرب، مؤكدًا أن مصر كانت وما زالت تسعى بكل قوتها لتحقيق التهدئة وحقن دماء الأبرياء، لكن هناك من يعمل على إفشال أي جهود للسلام.